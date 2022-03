Antonino Spinalbese dimentica Belen

Mentre Belen sembra sempre più vicina all’ex Stefano De Martino, anche Antonino Spinalbese sembra ormai aver superato la rottura con la showgirl. Infatti, come dimostrano le foto del settimanale ”Chi”, Spinalbese è stato paparazzato con una bellissima ragazza dai capelli rossi.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, l’ex di Belen avrebbe iniziato una frequentazione con quella che sarebbe la trainer di yoga, Nanda Isaia. I due sono stati beccati mentre pranzavano all’aperto e mostravano una grande sintonia tra loro. Tra cibo e risate, anche qualche momento di affetto che non è sfuggito agli occhi dei paparazzi.

Sui profili social dell’hairstylist però, non ci sono conferme o smentite su questa probabile frequentazione: l’unica donna della sua vita, sembra essere sua figlia Luna. Antonino Spinalbese infatti, da quando ha chiuso con la showgirl alla fine del 2021, ha deciso di dedicarsi alla vita da papà. Oltre il genitore, Antonino in queste ultime settimane si è dato molto da fare anche con il volontariato: arrivando al confine ucraino per aiutare alcuni suoi amici.

Per quanto riguarda Belen invece, la showgirl ormai sembra esser tornata con l’ex marito Stefano date le numerose paparazzate dei due insieme. Un capitolo chiuso e superato quindi quello con Antonino Spinalbese, con cui l’argentina sembrerebbe incontrarsi sono con i figli al seguito.