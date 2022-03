Gf Vip: ecco chi ha vinto tra Davide, Jessica, Barù, Delia e Lulù

Dopo 183 giorni rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia, finalmente la porta rossa si è chiusa per l’ultima volta: ad avere la meglio sugli altri concorrenti è stata Jessica Selassié che ha battuto Davide con il 62% delle preferenze, diventando così la vincitrice del Gf Vip!

Le emozioni non sono tardate ad arrivare, infatti, Giucas Casella ha finalmente riabbracciato il figlio James: “Per me hai vinto. Ci tenevo a dire che, a prescindere dall’età e dalla professione, l’amore per un padre o una madre non vanno nascosti“, ha commentato James. Tra una lacrima e l’altra, c’è stato spazio anche per le discussioni che hanno visto come protagoniste le sorelle Selassiè che sembrano non sopportarsi più.

Messa da parte la tensione, Giucas e Jessica devono affrontare il televoto per stabilire chi sarà l’ultimo finalista del Gf Vip: a trionfare tra i due è stata la principessa che è diventata così la quinta, e ultima, finalista.

Tra un duello al televoto e ricongiungimenti vari, c’è spazio anche per Manuel che fa un’emozionante sorpresa alla sua Lulù: “Casa è pronta per noi e il futuro ci aspetta per fare una famiglia“, ha commentato Bortuzzo dopo aver suonato e cantato il brano di Ultimo “22 settembre“, la loro canzone d’amore.

Eliminazioni e vincitrice

La prima finalista eliminata è stata Lulù che ha perso la sfida contro Davide. La sfida per stabilire il nuovo vincitore del Gf Vip continua, e tra Delia e Jessica il pubblico da casa ha deciso di salvare la principessa. Alfonso Signorini apre per l’ultima volta il televoto tra i tre super finalisti: Jessica, Davide e Barù. Come vi abbiamo anticipato poco fa, a trionfare è stata la principessa etiope Jessica Salassiè.