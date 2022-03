Bullismo, la storia di Noemi: “Mi prendevano in giro per il mio fisico”

Bullismo, la storia di Noemi: la cantante svela di aver sofferto per le critiche mosse dai suoi haters sui social. Nel mirino per il fisico

BULLISMO: IL RACCONTO DI NOEMI- Noemi è una delle cantanti più amate in assoluto in Italia. Tuttavia, come sempre, per i personaggi famosi non mancano le critiche da parte degli haters, che sul web, talvolta, lasciano il segno. Ed è sicuramente il caso dell’artista italiana, vittima di bullismo per il suo aspetto fisico. In particolare, Noemi svela di aver dovuto fare tantissimi sacrifici per perdere peso e che quando è dimagrita, c’è comunque chi ha avuto da ridire sul suo fisico.

Ecco le parole di Noemi, riportate anche dai colleghi di “Altranotizia.it”: “Prima ho subìto bullismo per il mio peso. Ci ho messo tanta testa per perderlo”. Poi la situazione s’è ribaltata: “Ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca.” Noemi conclude poi così: “La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera“.

