Stasera tutto è possibile: ecco gli ospiti della quinta puntata

Stasera in tv andrà in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che ha riscosso un enorme successo tra il pubblico che negli anni è rimasto fedele al format. Come di consueto, ecco gli ospiti di questa sera!

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Non mancherà sicuramente il simbolo di “Stasera tutto è possibile” ovvero “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Il tema della quinta puntata di “Stasera tutto è possibile” sarà “Crime”, ma adesso è arrivato il momento di scoprire gli ospiti che si altereranno questa sera sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli insieme al padrone di casa Stefano De Martino. Oltre Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana imiterà Maria De Filippi, ci saranno tanti ospiti tra cui Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris il famoso prestigiatore che nel 2019 si classificò secondo a “Italia’s got talent”.