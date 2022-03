Guerra in Ucraina: gli aggiornamenti

Guerra in Ucraina, Zelensky: “ In 19 giorni l’esercito russo ha avuto più perdite che nelle due sanguinose guerre in Cecenia“: ecco gli agiornamenti

La guerra sembra ancora l’unico scenario possibile che l’Ucraina vedrà ancora per molti giorni. Ieri, è l’incontro durato sette ore tra il direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi, e il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan. I due hanno discusso in vece dei rispettivi presidenti.

Pare che Pechino, abbia stabilito il proprio prezzo: ed è Taiwan, lo Stato simbolo della lotta tra Cina e Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ha detto Yang, devono “riconoscere l’elevata sensibilità della questione di Taiwan“, ed evitare di “scendere sempre più in basso lungo una strada molto pericolosa“. Nel frattempo 13 aerei militari cinesi hanno violato lo spazio aereo di Taiwan, in una delle maggiori incursioni, per numero di velivoli coinvolti, dal 23 gennaio scorso.

L’Europa intanto si muove con la consueta calma. Manfred Weber, leader del più grande gruppo del Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, ha detto che: “Il sostegno militare diretto della Cina alla guerra russa in Ucraina avrebbe grandi implicazioni per le relazioni dell’Europa con Pechino. La situazione tra Europa e Cina è già tesa, ma la Cina dovrebbe essere consapevole che può diventare molto peggio“.

Dall’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un nuovo videomessaggio, ha detto di aver parlato con il premier israeliano, Naftali Bennett, per porre fine al confitto “con una buona pace”. Poi rivolgendosi in russo alle truppe di Mosca: “Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi dico che vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Come non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete. In 19 giorni l’esercito russo ha avuto più perdite che nelle due sanguinose guerre in Cecenia” ha concluso il presidente.