Tonica: pronti a scoprire gli ospiti del late show di Andrea Delogu?

Come ogni martedì, in seconda serata a partire da 00.15 su Rai2, andrà in onda una nuova puntata dello straordinario late show musicale “Tonica” condotto da Andrea Delogu che, attraverso il suo sguardo curioso e irriverente, si occuperà della storia dei diversi ospiti che nel corso delle puntate si alterneranno sul suo palco.

Nella scorsa puntata vari ospiti si sono alternati sul palco di “Tonica” tra cui Aka7even, Highnsnob e Hu, Giorgia Soleri e, tra gli altri, i Tiromancino. Siete pronti a scoprire quali saranno gli ospiti di questa sera?

Gli ospiti fissi di “Tonica” sono il tiktoker Gabriele Vagnato e Bruno Vanzan, campione del Mondo Bacardi e Martini nel 2008. Durante la puntata ci sarà spazio per una grande quantità di ospiti che sveleranno ad Andrea Delogu il loro lato più “tonico” tra cui Emis Killa, Le Vibrazioni, Tananai, Mira, Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Raissa e Momo e Francesca Fagnani.

Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa, Tananai ha attivato la sua hitline per accompagnare chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con l’artista: in cosa consiste? Chiamando il numero 388 4707114 – attivo 24 ore su 24 – Tananai rivelerà al pubblico dall’altra parte del telefono piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e, soprattutto, regalerà anche qualche sorpresa musicale. Cosa aspettate?