RSV, ricoveri dei bambini in calo: cosa dicono i dati su vaccini e anticorpi monoclonali

di Redazione ZON

In sintesi. Nella stagione 2025-2026 i ricoveri di bambini da 0 a 5 anni per il virus respiratorio sinciziale (RSV) sono calati del 75% in Danimarca, rispetto alla media delle tre stagioni precedenti, secondo i dati sintetizzati su Nature. In Danimarca il vaccino è offerto alle donne in gravidanza dall’autunno 2025.

I punti chiave In Danimarca i ricoveri di bambini da 0 a 5 anni per RSV sono calati del 75% nella stagione 2025-2026, rispetto alla media delle tre stagioni precedenti.

In Cile i ricoveri dei piccoli per RSV sono calati del 77% con gli anticorpi monoclonali somministrati ai neonati.

In Argentina i ricoveri infantili per RSV nella zona di Buenos Aires sono calati del 34% con il vaccino alle donne in gravidanza.

In Italia sono disponibili tre vaccini contro l’RSV: uno ricombinante adiuvato, uno ricombinante bivalente e uno a mRNA.

Il vaccino ricombinante bivalente è indicato per le donne in gravidanza tra la 24esima e la 36esima settimana e protegge il neonato nei primi sei mesi di vita.

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) manda in ospedale meno persone: in Danimarca, nella stagione 2025-2026, i ricoveri di bambini da 0 a 5 anni sono calati del 75%, secondo i dati sintetizzati su Nature.

Il confronto danese è con la media delle tre stagioni precedenti. In Danimarca il vaccino contro l’RSV è offerto alle donne in gravidanza dall’autunno 2025.

Come sono calati i ricoveri in quattro Paesi

I dati arrivano da Danimarca, Scozia, Argentina e Cile e riguardano strategie diverse. Per questo i risultati non vanno letti come un confronto diretto tra un Paese e l’altro.

Paese Intervento Calo dei ricoveri Danimarca Vaccino alle donne in gravidanza dall’autunno 2025 -75% (bambini da 0 a 5 anni, stagione 2025-2026, rispetto alla media delle tre precedenti) Scozia Vaccino, inizialmente solo nella fascia 75-79 anni (2024-2025) -62% Argentina Vaccino alle donne in gravidanza -34% (ricoveri infantili, zona di Buenos Aires) Cile Anticorpi monoclonali ai neonati -77% (ricoveri dei piccoli)

Il calo più alto, il 77%, riguarda il Cile, dove gli anticorpi monoclonali sono stati somministrati direttamente ai neonati.

Come funzionano gli anticorpi monoclonali per i neonati

Gli anticorpi monoclonali contro l’RSV sono destinati ai neonati e ai lattanti non protetti attraverso la madre. Si somministrano con un’unica iniezione.

Gli esperti parlano di immunizzazione passiva immediata: l’anticorpo non stimola il sistema immunitario del bambino. Si lega al virus e gli impedisce di attaccare le cellule, con una protezione che copre l’intera stagione epidemica.

Quali vaccini contro l’RSV sono disponibili in Italia

In Italia sono disponibili tre vaccini contro l’RSV: uno ricombinante adiuvato, uno ricombinante bivalente e uno a mRNA.

Il vaccino ricombinante adiuvato è indicato per gli adulti da 60 anni in su e per chi ha tra 50 e 59 anni ed è particolarmente a rischio.

Il vaccino ricombinante bivalente è adatto a tutti i maggiori di 18 anni. È indicato in particolare per le donne in gravidanza tra la 24esima e la 36esima settimana.

Il vaccino a mRNA è indicato per gli adulti sopra i 18 anni.

Con il vaccino bivalente, gli anticorpi della madre passano la placenta e proteggono il neonato nei primi sei mesi di vita, il periodo in cui il bambino è più vulnerabile all’infezione.

Perché l’RSV preoccupa soprattutto per i più piccoli

L’RSV è un virus molto comune e altamente contagioso. In Italia la circolazione raggiunge di solito il picco tra gennaio e febbraio.

Nella maggior parte dei casi il virus provoca i sintomi di un forte raffreddore. In alcuni casi può arrivare ai polmoni e causare bronchiolite acuta o polmonite.

Una ricerca pubblicata nel 2025 su The Lancet Respiratory Medicine, che ha coinvolto famiglie e servizi sanitari di Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, indica l’RSV come responsabile di quasi un terzo delle infezioni respiratorie acute nei bambini.

L’Organizzazione mondiale della sanità stima 3,6 milioni di ricoveri l’anno per RSV nel mondo. Secondo la stessa stima, il virus causa circa 100.000 morti l’anno tra i bambini sotto i 5 anni, il 97% nei Paesi a basso reddito.

Quale strategia sarà preferita per proteggere i neonati

Secondo gli esperti, tempo e nuovi dati stabiliranno quali strategie siano più consigliabili per la protezione dei neonati.

Vaccinare le madri costa meno. Gli anticorpi monoclonali sono ora usati per i neonati prematuri e per i bambini nati da madri con esitazione vaccinale.

Nel frattempo GAVI, l’Alleanza per i Vaccini, lavora per introdurre i vaccini contro l’RSV nei Paesi a medio e basso reddito.

Domande frequenti Quanto sono calati i ricoveri dei bambini per RSV in Danimarca? Nella stagione 2025-2026 i ricoveri di bambini da 0 a 5 anni sono calati del 75% in Danimarca, secondo i dati sintetizzati su Nature. Il confronto è con la media delle tre stagioni precedenti. In Danimarca il vaccino contro l’RSV è offerto alle donne in gravidanza dall’autunno 2025. Quali vaccini contro l’RSV sono disponibili in Italia? In Italia sono disponibili tre vaccini contro l’RSV: uno ricombinante adiuvato, uno ricombinante bivalente e uno a mRNA. Il ricombinante adiuvato è indicato dai 60 anni in su e tra 50 e 59 anni per chi è particolarmente a rischio. Il bivalente è adatto a tutti i maggiori di 18 anni e il vaccino a mRNA è indicato per gli adulti sopra i 18 anni. Come funzionano gli anticorpi monoclonali contro l’RSV per i neonati? Gli anticorpi monoclonali contro l’RSV si somministrano ai neonati e ai lattanti con un’unica iniezione. L’anticorpo non stimola il sistema immunitario del bambino: si lega al virus e gli impedisce di attaccare le cellule. La protezione copre l’intera stagione epidemica. Quando si fa il vaccino contro l’RSV in gravidanza? Il vaccino ricombinante bivalente è indicato per le donne in gravidanza tra la 24esima e la 36esima settimana. Gli anticorpi della madre passano la placenta e proteggono il neonato nei primi sei mesi di vita, il periodo in cui il bambino è più vulnerabile all’infezione. Quando circola l’RSV in Italia? In Italia la circolazione dell’RSV raggiunge di solito il picco tra gennaio e febbraio. Il virus è molto comune e altamente contagioso. Nella maggior parte dei casi provoca i sintomi di un forte raffreddore, ma in alcuni casi può causare bronchiolite acuta o polmonite.