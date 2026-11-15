Rapina al negozio Off Time di Andreas Muller a Roma: rubate carte Pokémon

di Redazione ZON

In sintesi. Un gruppo di persone con il volto coperto e armate di pistole è entrato nel negozio Off Time di Roma, di proprietà di Andreas Muller, concorrente del Grande Fratello Vip, intorno alle 20:00. I rapinatori hanno distrutto le vetrine e portato via numerose carte Pokémon, alcune molto preziose, secondo i soci del negozio.

I punti chiave Un gruppo di persone con il volto nascosto è entrato nel negozio Off Time di Roma intorno alle 20:00, armato di pistole.

I soci di Off Time dichiarano che due pistole sono state puntate contro Anthony, dipendente del negozio.

I rapinatori hanno distrutto le vetrine, danneggiato gli espositori e portato via numerose carte Pokémon, alcune particolarmente preziose.

Andreas Muller, titolare di Off Time, durante la rapina si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip.

I soci di Off Time hanno avviato una raccolta fondi e chiedono ai clienti di vendere o acquistare carte Pokémon in negozio.

Rapina al negozio Off Time di Roma di Andreas Muller, ex ballerino e concorrente del Grande Fratello Vip: un gruppo di persone armate di pistole ha rubato numerose carte Pokémon, alcune particolarmente preziose.

Cosa è successo nel negozio Off Time intorno alle 20:00

Un gruppo di persone con il volto nascosto è entrato nel negozio Off Time di Roma intorno alle 20:00. I rapinatori erano armati di pistole.

I malviventi hanno distrutto le vetrine e portato via numerose carte Pokémon, tra cui alcuni pezzi particolarmente preziosi. Gli espositori sono stati danneggiati.

Andreas Muller, titolare del negozio, in quel momento si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip.

I soci di Off Time hanno raccontato l’accaduto sui social: «Due pistole puntate contro Anthony, un nostro dipendente. Persone con il volto coperto da un passamontagna, vetrine distrutte e una quantità enorme di carte Pokémon portate via in pochi istanti».

I soci di Off Time dicono di avere i video della rapina. Hanno scelto di non pubblicarli perché non vogliono dare spazio a immagini così violente.

Come i soci di Off Time stanno cercando di ripartire

Il negozio Off Time è stato inaugurato circa un anno fa e, secondo i soci, ha richiesto grandi investimenti e molto impegno per diventare un punto di riferimento per gli appassionati.

I soci di Off Time hanno scritto: «Le vetrine si possono ricostruire, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità». E ancora: «Un anno fa eravamo pieni di paura, ma anche di entusiasmo. Oggi abbiamo di nuovo paura».

Andreas Muller, che si trova ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, non sarebbe stato informato della rapina.

I soci hanno avviato una raccolta fondi per affrontare le conseguenze del furto. Su Instagram hanno chiesto ai clienti di passare in negozio, sia per vendere le proprie carte Pokémon sia per acquistare gli articoli rimasti disponibili dopo la rapina.

Domande frequenti Cosa è successo al negozio Off Time di Roma? Un gruppo di persone con il volto nascosto e armate di pistole è entrato nel negozio Off Time di Roma intorno alle 20:00. I rapinatori hanno distrutto le vetrine e portato via numerose carte Pokémon, alcune particolarmente preziose. Chi è Andreas Muller e che cosa c’entra con la rapina da Off Time? Andreas Muller è un ex ballerino e concorrente del Grande Fratello Vip, titolare del negozio Off Time di Roma. Durante la rapina si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip e, secondo quanto riportato, non sarebbe stato informato dell’accaduto. Cosa hanno rubato i rapinatori nel negozio Off Time? I rapinatori hanno portato via numerose carte Pokémon, tra cui alcuni pezzi particolarmente preziosi. Hanno anche distrutto le vetrine e danneggiato gli espositori del negozio. Come si può aiutare il negozio Off Time dopo la rapina? I soci di Off Time hanno avviato una raccolta fondi per affrontare le conseguenze del furto. Su Instagram chiedono ai clienti di passare in negozio, sia per vendere le proprie carte Pokémon sia per acquistare gli articoli rimasti disponibili. Ci sono video della rapina al negozio Off Time di Roma? I soci di Off Time dicono di avere i video della rapina. Hanno scelto di non pubblicarli perché non vogliono dare spazio a immagini così violente.

Fonte: Eventi e News · ComingSoon.it