GF Vip, Selvaggia Lucarelli replica a Ilary Blasi dopo la puntata del 13 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, ha commentato il 14 novembre 2026 il botta e risposta avuto con la conduttrice Ilary Blasi nella puntata del 13 novembre 2026 su Canale 5. Secondo Lucarelli «non è successo niente di che»: ha negato litigi e ha detto di difendere chi è più svantaggiato.

I punti chiave Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, ha commentato il 14 novembre 2026 il botta e risposta con la conduttrice Ilary Blasi.

Il botta e risposta tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli è avvenuto nella puntata del Grande Fratello Vip del 13 novembre 2026 su Canale 5.

Ilary Blasi ha fatto notare a Selvaggia Lucarelli di essere troppo schierata a favore dei concorrenti più giovani.

Selvaggia Lucarelli dice di aver fatto pochissimi interventi nella puntata, con l’ultimo arrivato dopo circa un’ora e mezza di silenzio.

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: «Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi».

Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, ha commentato il 14 novembre 2026 il botta e risposta con la conduttrice Ilary Blasi nella puntata del 13 novembre 2026 su Canale 5. Secondo Lucarelli, «non è successo niente di che».

Cosa è successo in diretta al Grande Fratello Vip

Durante la puntata Ilary Blasi ha fatto notare a Selvaggia Lucarelli di essere troppo schierata a favore dei concorrenti più giovani. Lucarelli ha risposto senza nascondere il proprio disappunto.

Nella ricostruzione di Selvaggia Lucarelli, le è stato detto che è troppo di parte, che fa «cazziatoni» a Marina, Andreas e Alex e che qualsiasi cosa facciano i giovani a lei sta bene.

Lucarelli spiega di aver fatto pochissimi interventi per esigenze di scaletta. L’ultimo è arrivato dopo circa un’ora e mezza di silenzio. Precisa: «non è una polemica, sto ricostruendo la serata».

Lucarelli: «Difendo chi è più svantaggiato»

Selvaggia Lucarelli sostiene di non aver capito perché non dovrebbe prendere le parti di qualcuno, visto che al Grande Fratello Vip è chiamata a esprimere opinioni personali. Sul presunto essere di parte aggiunge:

«Il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio».

La frase su Ilary Blasi che sta facendo discutere

La frase che ha attirato più attenzione riguarda la conduttrice. Selvaggia Lucarelli afferma di essersi «stranita» e aggiunge: «la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro».

Lucarelli racconta anche che nella puntata precedente del Grande Fratello Vip era successa più o meno la stessa cosa.

L’opinionista smorza però i toni: «Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo».

Il finale ironico sul «programma del buon umore»

Selvaggia Lucarelli chiude il suo intervento con una battuta sul programma e sull’azienda:

«Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il GF e il GF è il programma del buon umoreeeee».

Il botta e risposta tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli ha acceso il dibattito sul web tra gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Domande frequenti Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Ilary Blasi? Selvaggia Lucarelli ha detto di essersi «stranita» e ha aggiunto: «la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro». Ha però smorzato i toni, sostenendo che non ci sono stati litigi. Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Nella puntata del 13 novembre 2026 su Canale 5, Ilary Blasi ha fatto notare a Selvaggia Lucarelli di essere troppo schierata a favore dei concorrenti più giovani. Lucarelli ha risposto senza nascondere il proprio disappunto e il 14 novembre 2026 ha commentato l’episodio dicendo che «non è successo niente di che». Selvaggia Lucarelli è di parte al Grande Fratello Vip? Nella ricostruzione di Selvaggia Lucarelli, Ilary Blasi le ha detto che è troppo di parte. Lucarelli risponde che il suo essere di parte è al massimo difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali, e che non ne trae alcun vantaggio. Quando è andato in onda il botta e risposta tra Lucarelli e Ilary Blasi? Il botta e risposta è andato in onda nella puntata del Grande Fratello Vip del 13 novembre 2026 su Canale 5. Selvaggia Lucarelli lo ha commentato il giorno dopo, il 14 novembre 2026.

Fonte: Il Vicolo delle News · Isa e Chia