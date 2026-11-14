Ascolti tv 13 novembre 2026: The Voice Senior batte il Grande Fratello Vip

di Redazione ZON

In sintesi. Il 13 novembre 2026 The Voice Senior ha vinto la sfida degli ascolti tv in prima serata: la finale condotta da Antonella Clerici su Rai1 ha ottenuto il 23,3% di share, secondo i dati Auditel. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5 si è fermato al 13,8%, a 9,5 punti di distanza.

I punti chiave La finale di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici su Rai1, il 13 novembre 2026 ha ottenuto il 23,3% di share.

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, il 13 novembre 2026 ha ottenuto il 13,8% di share.

La differenza di share tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip è di 9,5 punti percentuali.

Fratelli di Crozza, lo show di Maurizio Crozza su Nove, il 13 novembre 2026 ha ottenuto il 5,8% di share.

Il 13 novembre 2026 la finale di The Voice Senior su Rai1 ha raccolto il 23,3% di share, davanti al 13,8% del Grande Fratello Vip su Canale 5, secondo i dati Auditel.

Quanto distanzia The Voice Senior dal Grande Fratello Vip

Tra i due programmi ci sono 9,5 punti percentuali di share. The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, è andato in onda su Rai1 con la puntata finale.

Il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, ha trasmesso su Canale 5 la sua diciottesima puntata. Nella stessa serata Fratelli di Crozza, lo show di Maurizio Crozza, ha ottenuto il 5,8% su Nove.

Programma Rete Share del 13 novembre 2026 The Voice Senior (finale) Rai1 23,3% Grande Fratello Vip (18ª puntata) Canale 5 13,8% Fratelli di Crozza Nove 5,8%

Cosa prevedeva la puntata del Grande Fratello Vip

Le anticipazioni della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip indicavano quattro concorrenti in attesa del risultato del televoto. Un successivo televoto flash avrebbe deciso il terzo finalista, destinato a raggiungere Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

In studio, accanto a Ilary Blasi, c’erano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality è prodotto da Endemol Shine Italy.

Tra i temi annunciati per la serata c’erano le critiche degli altri concorrenti a Federica Morello e un confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Per Morello era prevista anche la sorpresa dell’abbraccio della madre, Daniela.

Che cosa andava in onda sulle altre reti il 13 novembre

Nella prima serata del 13 novembre 2026 Rai2 ha proposto la serie L’Ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Rai3 ha trasmesso Mi Manda Raitre, condotto da Federico Ruffo.

Su Rete 4 c’era Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Italia 1 ha trasmesso il film Harry Potter e la camera dei segreti, uscito nel 2002 e diretto da Chris Columbus.

La7 ha mandato in onda Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi. Tv8 ha proposto i due episodi della serie Avvocato Ligas, con Luca Argentero.

Domande frequenti Quanto share ha fatto The Voice Senior il 13 novembre 2026? La finale di The Voice Senior, andata in onda su Rai1 il 13 novembre 2026 e condotta da Antonella Clerici, ha raccolto il 23,3% di share. Il dato è fornito da Auditel. Chi ha vinto gli ascolti tv il 13 novembre 2026? Tra i programmi con lo share indicato, il più visto è stato The Voice Senior su Rai1, con il 23,3%. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha ottenuto il 13,8% e Fratelli di Crozza su Nove il 5,8%. Quanto share ha fatto il Grande Fratello Vip il 13 novembre 2026? La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha ottenuto il 13,8% di share il 13 novembre 2026. Ha avuto 9,5 punti percentuali in meno di The Voice Senior. Che share ha fatto Fratelli di Crozza il 13 novembre 2026? Fratelli di Crozza, lo show di Maurizio Crozza, ha ottenuto il 5,8% di share su Nove il 13 novembre 2026. Cosa andava in onda in prima serata su Rai2, Rai3 e Rete 4 il 13 novembre 2026? Il 13 novembre 2026 Rai2 ha proposto la serie L’Ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli, e Rai3 ha trasmesso Mi Manda Raitre, condotto da Federico Ruffo. Su Rete 4 è andato in onda Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Fonte: Super Guida TV · Zazoom Social News · Zazoom Social News