Tú sí que vales, 14 novembre 2026: chi conduce, chi è in giuria e chi decide il lip sync

di Redazione ZON

In sintesi. Tú sí que vales torna in prima serata su Canale 5 sabato 14 novembre 2026. Il talent show è condotto da Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria siedono Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Belen Rodríguez decide il vincitore della gara di lip sync.

I punti chiave Tú sí que vales torna in prima serata su Canale 5 sabato 14 novembre 2026.

Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono i tre conduttori di Tú sí que vales.

La giuria di Tú sí que vales è formata da quattro persone: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Sabrina Ferilli è la presidente della giuria popolare di Tú sí que vales.

Belen Rodríguez decreta il vincitore della gara di lip sync di Tú sí que vales.

Attenzione: spoiler. Tú sí que vales torna in prima serata su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 con un nuovo appuntamento del talent show del sabato sera.

Chi conduce Tú sí que vales il 14 novembre 2026

La conduzione di Tú sí que vales è affidata a tre volti: Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il programma celebra il talento in tutte le sue forme. Performer di tutte le età e da tutto il mondo portano in scena numeri originali.

Quali talenti si esibiscono nella puntata

Le esibizioni di Tú sí que vales spaziano tra discipline molto diverse: magia, illusionismo, giocoleria, acrobatica, sport e arti estreme.

Nel materiale a disposizione non sono indicati i nomi dei singoli concorrenti in gara.

Chi siede in giuria e chi decide la sfida di lip sync

La giuria di Tú sí que vales è formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli è la presidente della giuria popolare.

Tra i momenti attesi della serata c’è la gara di lip sync, in cui i protagonisti vestono i panni di grandi star della musica. A decretare il vincitore è Belen Rodríguez.

Domande frequenti Chi conduce Tú sí que vales il 14 novembre 2026? Tú sí que vales è condotto da tre volti: Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La puntata va in onda in prima serata su Canale 5 sabato 14 novembre 2026. Chi sono i giudici di Tú sí que vales? La giuria di Tú sí que vales è formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli è la presidente della giuria popolare. Chi decide il vincitore della gara di lip sync a Tú sí que vales? A decretare il vincitore della gara di lip sync di Tú sí que vales è Belen Rodríguez. Nella gara i protagonisti vestono i panni di grandi star della musica. Su che canale va in onda Tú sí que vales? Tú sí que vales va in onda su Canale 5, in prima serata. La puntata del 14 novembre 2026 cade di sabato. Chi è la presidente della giuria popolare di Tú sí que vales? La presidente della giuria popolare di Tú sí que vales è Sabrina Ferilli. La giuria di Tú sí que vales è invece formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Fonte: Adnkronos