Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 novembre 2026: Gemma Galgani ci riprova con Fabio, ma il cavaliere dice no

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 dal 2 al 6 novembre 2026, Gemma Galgani chiede a Fabio di riaprire la conoscenza nel Trono Over, ma il cavaliere rifiuta citando la fiducia. Elena e Fabrizio lasciano il programma in coppia. Le anticipazioni vengono dalla registrazione del 26 ottobre 2026 a Roma.

I punti chiave Le anticipazioni di Uomini e Donne per le puntate dal 2 al 6 novembre 2026 provengono dalla registrazione del 26 ottobre 2026 negli studi Mediaset di Roma.

Gemma Galgani, dama torinese del Trono Over, ha chiesto in studio un chiarimento al cavaliere Fabio per riaprire la frequentazione.

Il cavaliere Fabio ha escluso di riprendere la frequentazione con Gemma Galgani, indicando come nodo la fiducia e la serenità del rapporto.

Elena e Fabrizio dovrebbero lasciare Uomini e Donne in coppia nella settimana dal 2 al 6 novembre 2026.

Il 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai 1 ha ottenuto il 23,6% di share, contro il 22,5% di Tu Sì Que Vales su Canale 5, che ha però raccolto 3.177.000 spettatori contro 2.461.000.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 dal 2 al 6 novembre 2026, Gemma Galgani prova a riavvicinarsi a Fabio. Le anticipazioni arrivano dalla registrazione del 26 ottobre 2026 negli studi Mediaset di Roma.

Gemma Galgani mette da parte l’orgoglio e torna da Fabio

Secondo le anticipazioni, Gemma Galgani si è esposta davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e al pubblico per riaprire il dialogo con Fabio. Dopo un periodo di distanza, la dama torinese avrebbe cercato almeno un chiarimento su una conoscenza che, per lei, non sembrava chiusa.

In studio a Uomini e Donne il clima sarebbe stato attento ma prudente. Tina Cipollari era pronta a intervenire e il pubblico si sarebbe diviso: c’è chi ha letto il gesto di Gemma Galgani come un’apertura sincera e chi come l’ennesimo ritorno su una storia già complicata.

Come risponde Fabio al tentativo di Gemma

Stando alle anticipazioni, il cavaliere Fabio non ha accolto la proposta di Gemma Galgani e ha escluso di riprendere la frequentazione. Il nodo indicato riguarda la fiducia e la serenità del rapporto, non un singolo episodio.

Gemma Galgani avrebbe provato a spiegare le proprie ragioni, senza voler cancellare quanto vissuto con Fabio. Il cavaliere, però, sarebbe rimasto fermo sulla sua posizione. Le anticipazioni non riportano balli chiarificatori né svolte: per la dama si apre una nuova fase nel Trono Over.

Elena e Fabrizio lasciano Uomini e Donne insieme

La settimana dal 2 al 6 novembre 2026 dovrebbe segnare anche l’uscita di Elena e Fabrizio, che dopo gli sviluppi della registrazione del 26 ottobre hanno scelto di lasciare il programma in coppia. I dettagli del loro percorso non sono stati resi noti nel materiale disponibile.

Tra le indiscrezioni della settimana, Blasting News segnala anche una Marina “derisa” in studio. Chi l’abbia derisa, per quale motivo e in quale puntata non è stato reso noto.

Perché l’ordine delle puntate può cambiare

Le anticipazioni riguardano sia il Trono Over sia il Trono Classico di Uomini e Donne. L’ordine di messa in onda delle scene può però cambiare in fase di montaggio. Sul Trono Classico non sono state diffuse novità specifiche.

Maria De Filippi e il sorpasso del sabato sera

Il 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ha superato nello share Tu Sì Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5 con Maria De Filippi. Secondo i dati Auditel, Tu Sì Que Vales ha comunque raccolto più spettatori.

Programma Rete Share Spettatori Ballando con le Stelle Rai 1 23,6% 2.461.000 Tu Sì Que Vales Canale 5 22,5% 3.177.000

Le puntate di Uomini e Donne dal 2 al 6 novembre 2026 mostreranno se il rifiuto di Fabio avrà strascichi sul percorso di Gemma Galgani nel Trono Over.

Domande frequenti Cosa succede a Uomini e Donne dal 2 al 6 novembre 2026? Nelle puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 dal 2 al 6 novembre 2026, Gemma Galgani prova a riavvicinarsi al cavaliere Fabio, che però la respinge. Nella stessa settimana Elena e Fabrizio dovrebbero lasciare il programma in coppia. Le anticipazioni arrivano dalla registrazione del 26 ottobre 2026. Gemma Galgani e Fabio tornano insieme a Uomini e Donne? No. Secondo le anticipazioni della registrazione del 26 ottobre 2026, il cavaliere Fabio ha escluso di riprendere la frequentazione con Gemma Galgani. Il motivo indicato riguarda la fiducia e la serenità del rapporto, non un singolo episodio. Elena e Fabrizio escono da Uomini e Donne? Sì, secondo le anticipazioni Elena e Fabrizio hanno scelto di lasciare Uomini e Donne in coppia dopo la registrazione del 26 ottobre 2026. L’uscita dovrebbe andare in onda su Canale 5 nella settimana dal 2 al 6 novembre 2026. I dettagli del loro percorso non sono stati resi noti. Chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales il 31 ottobre 2026? Il 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai 1 ha vinto per share con il 23,6%, contro il 22,5% di Tu Sì Que Vales su Canale 5. Secondo i dati Auditel, Tu Sì Que Vales ha però raccolto più spettatori: 3.177.000 contro 2.461.000.