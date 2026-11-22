di Redazione ZON

In sintesi. Alessandro Matri, ex calciatore di 42 anni, ha ammesso a «Ballando con le Stelle», talent di Rai1, il 21 novembre 2026 di aver sbagliato a non chiedere in sposa Federica Nargi, sua compagna da circa 18 anni. Matri attribuisce il ritardo all’ansia per l’organizzazione delle nozze e promette di rimediare, ma non in televisione.

I punti chiave Alessandro Matri, 42 anni, ha ammesso il 21 novembre 2026 a «Ballando con le Stelle» di aver sbagliato a non aver ancora chiesto in sposa Federica Nargi.

Federica Nargi, 36 anni, ex velina, è la compagna di Alessandro Matri da circa 18 anni e la coppia non è sposata.

Alessandro Matri attribuisce il ritardo all’ansia per l’organizzazione del matrimonio e definisce questa motivazione «una scusa stupida».

La conduttrice Simona Ventura ha incoraggiato Alessandro Matri a chiedere la mano a Federica Nargi; Ventura aveva ricevuto la proposta di Giovanni Terzi a «Ballando con le Stelle» nel 2023.

Alessandro Matri ha dichiarato che rimedierà all’errore, ma non a «Ballando con le Stelle», e che sta valutando come stupire Federica Nargi.

L’ex calciatore Alessandro Matri, 42 anni, ha ammesso di aver sbagliato a non aver ancora chiesto in sposa la compagna Federica Nargi. L’ha detto a «Ballando con le Stelle» sabato 21 novembre 2026.

Matri è concorrente dell’edizione in corso del talent di Rai1. Federica Nargi, 36 anni, ex velina, è la sua compagna da circa 18 anni. La coppia non è sposata.

Perché Matri non ha ancora fatto la proposta a Federica Nargi

Nella clip andata in onda durante la puntata del 21 novembre 2026, Alessandro Matri ha attribuito il ritardo all’ansia per l’organizzazione delle nozze.

«Non sono sposato perché per me il matrimonio, l’organizzazione del matrimonio mi mette ansia. Chi inviti, chi non inviti, chi ci rimane male, chi non ci rimane male, però è una scusa stupida».

Matri ha precisato che il problema non riguarda i sentimenti: «È stata una mia mancanza, ma non d’amore, eh, una mancanza di tempistiche, ansie e nient’altro».

A pranzo e a cena il discorso sulle nozze torna sempre

Secondo Alessandro Matri, il tema del matrimonio è ricorrente con Federica Nargi: «Ne abbiamo parlato, ne parliamo ogni pranzo, ogni cena, esce fuori sempre il discorsino».

Matri ha raccontato che la compagna ci tiene a una puntualizzazione: la proposta non è mai arrivata «nel momento più alto della sua bellezza, della mia gioventù, della nostra gioventù».

In trasmissione la conduttrice Simona Ventura lo ha incoraggiato: «Potrebbe essere l’occasione per chiedere a Federica di sposarti, noi l’abbiamo fatto e siamo felicissimi». Ventura aveva ricevuto la proposta di nozze da Giovanni Terzi, oggi suo marito, proprio a «Ballando con le Stelle» nel 2023.

Come Matri vuole rimediare e perché servirà ancora tempo

Alessandro Matri ha dichiarato che rimedierà, ma non in tv: «È un errore. Ho fatto un errore a cui rimedierò, non a Ballando, però è vero, sarebbe la chiusura di un cerchio perfetto».

Matri sta cercando un modo per sorprendere la compagna: «Devo trovare come chiederlo, perché… semmai dovesse succedere, sto valutando come stupirla, perché se devo farlo dopo 18 anni va stupita ancora».

La chiusura è stata esplicita: «Quindi ci metterò ancora un po’ di tempo a capire come stupirla».

Domande frequenti Perché Alessandro Matri non ha ancora sposato Federica Nargi? Alessandro Matri ha spiegato a «Ballando con le Stelle» il 21 novembre 2026 che l’organizzazione del matrimonio gli mette ansia: chi invitare, chi no, chi ci rimane male. Lui stesso definisce questa motivazione «una scusa stupida» e parla di una mancanza di tempistiche e ansie, non d’amore. Da quanti anni stanno insieme Alessandro Matri e Federica Nargi? Alessandro Matri, 42 anni, e Federica Nargi, 36 anni, stanno insieme da circa 18 anni. La coppia non è sposata. Alessandro Matri chiederà a Federica Nargi di sposarlo a Ballando con le Stelle? No. Alessandro Matri ha dichiarato che rimedierà al suo errore, ma non a «Ballando con le Stelle», pur ammettendo che sarebbe «la chiusura di un cerchio perfetto». Sta cercando un modo per stupire Federica Nargi e ha detto che ci metterà ancora un po’ di tempo. Cosa ha detto Simona Ventura ad Alessandro Matri su Ballando con le Stelle? Simona Ventura ha detto ad Alessandro Matri che la trasmissione potrebbe essere l’occasione per chiedere a Federica Nargi di sposarlo, aggiungendo: «noi l’abbiamo fatto e siamo felicissimi». Ventura aveva ricevuto la proposta di nozze da Giovanni Terzi, oggi suo marito, a «Ballando con le Stelle» nel 2023.

Immagine di repertorio

Fonte: Gossip.it · bigodino.it