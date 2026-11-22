di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 11 in onda su Rai1 alle 16:00 dal 23 al 27 novembre 2026, Diana Corsi si scontra con la madre Carla e dubita del testamento del padre Ernesto Corsi. Il 27 novembre 2026 Diana pensa di lasciare studi e casa materna e di chiedere la sua quota di eredità.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1, salvo variazioni di palinsesto, ed è disponibile anche su RaiPlay.

Il 25 novembre 2026 Carla scopre che la figlia Diana Corsi rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Il 26 novembre 2026 Diana Corsi rifiuta di scusarsi con il rettore e lo scontro con la madre Carla si aggrava.

Diana Corsi va in Belgio, dove ottiene un documento ufficiale destinato anche al fratello Iacopo, e non vuole aprire la busta senza di lui perché teme che il testamento di Ernesto Corsi sia stato modificato.

Il 27 novembre 2026 Valeria sceglie di accettare l’offerta di Roberto, alternativa a quella della GMM.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 11 dal 23 al 27 novembre 2026, Diana Corsi si scontra con la madre Carla e dubita del testamento del padre Ernesto Corsi.

Perché Diana Corsi vuole lasciare casa e università

Venerdì 20 novembre 2026 Diana si è presa la scena al Circolo con un abito modificato di sua mano. Leggendo alcuni passaggi del diario del padre, ha oscurato Carla davanti ai presenti.

Lunedì 23 novembre 2026 Rebecca approva la ribellione di Diana contro la madre. Mercoledì 25 novembre Carla scopre che la figlia rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Giovedì 26 novembre Diana rifiuta di scusarsi con il rettore e lo scontro con Carla si aggrava. Venerdì 27 novembre Diana pensa di lasciare gli studi e la casa materna e di chiedere la sua quota di eredità, ma una scoperta inattesa cambia la situazione.

Data della puntata Cosa succede tra Diana e Carla Lunedì 23 novembre 2026 Rebecca approva la ribellione di Diana contro la madre Mercoledì 25 novembre 2026 Carla scopre che Diana rischia l’espulsione Giovedì 26 novembre 2026 Diana rifiuta di scusarsi con il rettore e lo scontro si aggrava Venerdì 27 novembre 2026 Diana vorrebbe lasciare studi e casa e chiedere la sua quota di eredità

Quali dubbi ci sono sul testamento di Ernesto Corsi

Nelle anticipazioni delle prossime puntate, Diana scopre che Carla avrebbe bloccato la sua quota del patrimonio lasciato da Ernesto Corsi. La scoperta la spinge a mettere in dubbio quanto le è stato raccontato sulla successione e a cercare risposte nel testamento.

Per ricostruire la vicenda Diana va in Belgio, dove ottiene un documento ufficiale destinato anche al fratello Iacopo. Al ritorno non vuole aprire la busta senza di lui, perché teme che il testamento sia stato modificato.

Diana chiede inoltre aiuto a Cesare per verificare i propri sospetti. Su Carla pende il sospetto di aver tolto il futuro ai figli, e la vicenda potrebbe trasformarsi in una guerra familiare.

Cosa succede agli altri personaggi nella stessa settimana

Lunedì 23 novembre 2026 Valeria torna al Paradiso per presentare la collezione di intimo. Martedì 24 novembre Iacopo le fa una proposta professionale importante.

Giovedì 26 novembre Roberto prova a trattenere Valeria con un’offerta alternativa a quella della GMM. Venerdì 27 novembre Valeria sceglie di accettare l’offerta di Roberto.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 11

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1, salvo variazioni di palinsesto. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.

Domande frequenti Cosa succede a Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2026? Diana Corsi si scontra con la madre Carla e dubita del testamento del padre Ernesto Corsi. Il 25 novembre 2026 Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università, e il 27 novembre 2026 Diana pensa di lasciare gli studi e la casa materna. Nella stessa settimana Valeria torna al Paradiso per presentare la collezione di intimo. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore 11? Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1, salvo variazioni di palinsesto. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay. Cosa scopre Diana sul testamento di Ernesto Corsi? Diana Corsi scopre che la madre Carla avrebbe bloccato la sua quota del patrimonio lasciato dal padre Ernesto Corsi. Va in Belgio, dove ottiene un documento ufficiale destinato anche al fratello Iacopo. Non vuole aprire la busta senza di lui perché teme che il testamento sia stato modificato. Perché Diana rischia l’espulsione dall’università ne Il Paradiso delle Signore? Diana Corsi rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. La madre Carla lo scopre mercoledì 25 novembre 2026. Il 26 novembre 2026 Diana rifiuta di scusarsi con il rettore e lo scontro con Carla si aggrava. Valeria accetta l’offerta di Roberto ne Il Paradiso delle Signore? Sì, venerdì 27 novembre 2026 Valeria sceglie di accettare l’offerta di Roberto. Il 26 novembre 2026 Roberto aveva provato a trattenerla con un’offerta alternativa a quella della GMM.

Fonte: ComingSoon.it · Everyeye Serie TV · Movieplayer · Movieplayer