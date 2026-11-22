di Redazione ZON

In sintesi. Nell’altopiano dell’Ennedi, in Ciad, i ricercatori dell’Università di St Andrews hanno trovato nel 2025 i resti di nove babbuini con segni di artigli di rapaci. Il babbuino più pesante era stimato in 26,2 kg, oltre il limite di 20 kg indicato da ricerche precedenti. Lo studio è uscito sull’American Journal of Biological Anthropology.

I punti chiave I ricercatori dell’Università di St Andrews hanno recuperato nel 2025 gli scheletri di nove babbuini, otto dei quali maschi adulti, alla base delle scogliere dell’altopiano dell’Ennedi, in Ciad.

Il peso medio stimato degli otto maschi è di 22,2 kg e il maschio più pesante raggiunge 26,2 kg.

Ricerche precedenti fissavano a 20 kg il limite oltre cui i rapaci non cacciano scimmie, e la preda documentata più pesante era di 13 kg.

L’aquila di Verreaux, un rapace nero con oltre due metri di apertura alare, è il principale indiziato dell’attacco ai babbuini.

Nessun ricercatore ha osservato direttamente una cattura, quindi la predazione attiva resta l’ipotesi più plausibile e non una prova.

Nell’altopiano dell’Ennedi, in Ciad, i ricercatori dell’Università di St Andrews hanno trovato i resti di nove babbuini con segni di artigli di rapaci: uno pesava 26,2 kg.

Lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Biological Anthropology. Mette in discussione l’idea che le aquile non attacchino primati di grossa taglia.

Cosa hanno trovato i ricercatori sull’altopiano dell’Ennedi

L’Ennedi si trova nel Sahara, nel nord-est del Ciad. L’acqua sopravvive solo in rare pozze rocciose chiamate gueltas. Qui vivono popolazioni isolate di babbuini verdi (Papio anubis), abituate a scalare falesie quasi verticali alte fino a 150 metri per riposare e ripararsi dai predatori terrestri.

Durante una spedizione nel 2025, il gruppo guidato dalla primatologa Catherine Hobaiter dell’Università di St Andrews ha recuperato alla base delle scogliere gli scheletri di nove babbuini. Otto erano maschi adulti.

Diversi crani avevano profonde perforazioni attorno alle orbite. Sulle scapole c’erano graffi e solchi. Per forma e posizione, queste tracce corrispondono ai danni che gli artigli dei grandi rapaci lasciano sulle scimmie più piccole.

Perché un babbuino da 26 chili supera il limite di peso dei rapaci

Secondo ricerche precedenti, i rapaci non cacciano scimmie che pesano più di 20 kg. Prima di questo studio non esistevano casi confermati di prede oltre i 13 kg.

Misurando i femori, i ricercatori hanno stimato il peso degli otto maschi. I valori rompono entrambe le soglie.

Misura Peso Preda di rapaci più pesante documentata prima dello studio 13 kg Limite oltre cui i rapaci non cacciano scimmie, secondo ricerche precedenti 20 kg Peso medio stimato degli otto maschi dell’Ennedi 22,2 kg Peso del maschio più pesante 26,2 kg

Come potrebbe attaccare l’aquila di Verreaux su una parete

Il principale indiziato è l’aquila di Verreaux (Aquila verreauxii), un grande rapace nero con oltre due metri di apertura alare, che nidifica sulle pareti rocciose della zona. La sua preda abituale è l’irace delle rocce, un mammifero di 3-4 kg. Su terreni scoscesi può cacciare in coppia.

Su una parete a strapiombo l’aquila non deve sollevare la vittima in volo. Secondo l’ipotesi dei ricercatori, un attacco improvviso alla testa può far perdere l’equilibrio al babbuino, e la caduta lungo la rupe fa il resto. Le pareti che proteggono i babbuini dai leopardi diventerebbero così una trappola esposta dall’alto.

I ricercatori restano cauti. Nessuno ha osservato direttamente una cattura, le aquile possono nutrirsi anche di carogne, e il babbuino più pesante aveva una vecchia frattura guarita a una zampa. La concentrazione di maschi adulti e la gravità delle perforazioni rendono comunque la predazione attiva l’ipotesi più plausibile.

Cosa cambia per la storia dei nostri antenati

Nel 2006 l’analisi del cranio del bambino di Taung, un Australopithecus africanus vissuto 2,8 milioni di anni fa, aveva mostrato nelle orbite segni di artigli d’aquila. Si pensava però che gli adulti fossero troppo pesanti per correre lo stesso rischio.

Un babbuino di 26 kg rientra invece nella fascia di peso di diversi ominidi arcaici. Anche senza poterli sollevare, un’aquila potrebbe colpire un primate pesante sul bordo di un dirupo.

I babbuini moderni si difendono restando sempre in gruppo e rispondendo in massa agli attacchi delle aquile. Lo studio suggerisce che anche i primi ominini avessero difese simili.

Finora la vita ravvicinata dei primi ominini tra loro e con altri primati era letta come un contesto competitivo. Potrebbe aver avuto anche scopi collaborativi e di difesa comune, con la socialità umana radicata in un passato in cui le minacce arrivavano anche dal cielo.

Domande frequenti Le aquile possono attaccare i babbuini? Secondo lo studio dell’Università di St Andrews, sì: sui resti di nove babbuini trovati nell’Ennedi, in Ciad, ci sono segni di artigli di rapaci. Nessuno ha però osservato direttamente una cattura, quindi la predazione attiva è l’ipotesi più plausibile ma non una certezza. Quanto pesava il babbuino più grosso trovato in Ciad? Il babbuino più pesante è stato stimato in 26,2 kg, misurando i femori. Il peso medio stimato degli otto maschi dell’Ennedi è di 22,2 kg, mentre prima dello studio la preda di rapaci più pesante documentata era di 13 kg. Quale aquila ha attaccato i babbuini dell’Ennedi? Il principale indiziato è l’aquila di Verreaux (Aquila verreauxii), un grande rapace nero con oltre due metri di apertura alare che nidifica sulle pareti rocciose della zona. La sua preda abituale è l’irace delle rocce, di 3-4 kg, e su terreni scoscesi può cacciare in coppia. Dove si trova l’altopiano dell’Ennedi? L’altopiano dell’Ennedi si trova nel Sahara, nel nord-est del Ciad. L’acqua sopravvive solo in rare pozze rocciose chiamate gueltas, dove vivono popolazioni isolate di babbuini verdi (Papio anubis). Cosa c’entrano le aquile con i nostri antenati? Nel 2006 il cranio del bambino di Taung, un Australopithecus africanus vissuto 2,8 milioni di anni fa, aveva mostrato segni di artigli d’aquila nelle orbite. Un babbuino di 26 kg rientra nella fascia di peso di diversi ominidi arcaici, quindi anche gli adulti potrebbero aver corso quel rischio.

Fonte: Focus.it · Scienze Notizie