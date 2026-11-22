di Redazione ZON

In sintesi. La serie «War – Il divorzio del secolo», legal drama in otto episodi coprodotto da Sky e HBO con Sienna Miller e Dominic West, arriva in Italia il 27 novembre 2026 su Sky e NOW. Racconta il divorzio tra la diva Carla Duval e il miliardario Morgan Henderson come una guerra tra due studi legali londinesi.

I punti chiave «War – Il divorzio del secolo» ha otto episodi e debutta in Italia il 27 novembre 2026 su Sky e NOW.

La serie «War» è coprodotta da Sky e HBO ed è stata creata da George Kay, autore di «Lupin» e «Hijack».

Sienna Miller interpreta Carla Duval, diva del cinema con la carriera in declino, e Dominic West interpreta Morgan Henderson, miliardario che ha fatto fortuna con una piattaforma social.

Lo studio londinese Cathcarts & Sons rappresenta Morgan Henderson, mentre lo studio Taylor & Byrne rappresenta Carla Duval.

La seconda stagione di «War» è in post-produzione ed è attesa per il 2027, con gli stessi avvocati al centro di un caso di diffamazione e senza Sienna Miller e Dominic West come protagonisti.

«War – Il divorzio del secolo», legal drama in otto episodi con Sienna Miller e Dominic West, debutta in Italia il 27 novembre 2026 su Sky e NOW. La serie è coprodotta da Sky e HBO.

La serie racconta il divorzio nel mondo dei superricchi come un’industria. I sentimenti diventano materia di trattativa e gli avvocati hanno interesse ad alimentare lo scontro.

Chi sono Carla Duval e Morgan Henderson, i coniugi in guerra

In «War», Carla Duval, interpretata da Sienna Miller, è una diva del cinema con la carriera in declino. Morgan Henderson, interpretato da Dominic West, è un miliardario che ha fatto fortuna con una piattaforma social. Carla organizza una trappola per documentare l’infedeltà del marito.

L’accordo prematrimoniale prevede che ciascuno conservi ciò che possedeva prima delle nozze. La contesa riguarda la ricchezza accumulata da Morgan durante il matrimonio e il valore del contributo di Carla alla crescita della sua azienda.

Due studi legali di Londra si contendono il caso

Nella serie «War» il conflitto passa a due studi legali londinesi rivali, che si dividono così i ruoli.

Studio Chi rappresenta Profilo Cathcarts & Sons Morgan Henderson Studio blasonato, espressione dell’establishment britannico Taylor & Byrne Carla Duval Studio più giovane e ambizioso, fondato da una coppia di avvocati in attesa del primo figlio

Tra gli strumenti dello scontro in «War» ci sono arbitrati, indagini, spionaggio e tattiche processuali aggressive.

Cosa dicono Miller e West sui loro personaggi

Dominic West ha spiegato in conferenza stampa che i due ex coniugi «camminano sul filo del rasoio tra amore e guerra». Secondo l’attore, gli avvocati cercano di aizzare il conflitto, mentre Morgan prova a ricordare perché ama sua moglie.

West ha raccontato di essersi documentato sui miliardari: nel mondo sono 2.500 e, ha detto, solo tre sarebbero brave persone. Si riferisce al podcast «Good Bad Billionaire», che indica tre miliardari che hanno donato il proprio patrimonio.

Sienna Miller descrive Carla come una donna molto concentrata su se stessa, che reagisce d’impulso e non sopporta di essere messa alle strette. L’attrice dice di riconoscere in sé alcune di queste caratteristiche, pur essendo meno feroce.

Due amici da vent’anni sul set di «War»

Sienna Miller e Dominic West si conoscono da decenni. Il primo spettacolo teatrale di Miller, «Come vi piace» di Shakespeare, a Londra nel 2005, l’ha fatto proprio con West, e le repliche sono state cento.

Secondo Miller, questa amicizia ha aiutato i due a interpretare una coppia sposata da anni. West aggiunge che serviva familiarità reciproca per sentirsi liberi di ferirsi: le scene più cattive, dice, sono state le più divertenti da girare.

Chi firma la serie e cosa succede con la seconda stagione

«War» è stata creata da George Kay, autore di «Lupin» e «Hijack», e diretta da Ben Taylor, regista di «Sex Education». West è noto per «The Wire» e «The Affair», Miller per «American Sniper» e «Anatomia di uno scandalo».

La seconda stagione di «War» è in post-produzione ed è attesa per il 2027. Al centro ci saranno gli stessi avvocati alle prese con un grande caso di diffamazione, mentre Miller e West non ne saranno protagonisti.

Domande frequenti Quando esce War – Il divorzio del secolo su Sky? «War – Il divorzio del secolo» debutta in Italia il 27 novembre 2026 su Sky e NOW. La serie è un legal drama in otto episodi coprodotto da Sky e HBO. Di cosa parla la serie War con Sienna Miller e Dominic West? «War» racconta il divorzio nel mondo dei superricchi come un’industria, in cui gli avvocati hanno interesse ad alimentare lo scontro. Sienna Miller interpreta la diva Carla Duval e Dominic West il miliardario Morgan Henderson, che si contendono la ricchezza accumulata da lui durante il matrimonio. Chi ha creato e diretto la serie War? «War» è stata creata da George Kay, autore di «Lupin» e «Hijack». La regia è di Ben Taylor, regista di «Sex Education». Quali sono i due studi legali di War? In «War» Morgan Henderson è rappresentato da Cathcarts & Sons, studio londinese blasonato ed espressione dell’establishment britannico. Carla Duval si affida a Taylor & Byrne, studio più giovane e ambizioso fondato da una coppia di avvocati in attesa del primo figlio. Ci sarà una seconda stagione di War? Sì, la seconda stagione di «War» è in post-produzione ed è attesa per il 2027. Al centro ci saranno gli stessi avvocati alle prese con un grande caso di diffamazione, mentre Sienna Miller e Dominic West non ne saranno protagonisti.

Fonte: ANSA · Blasting News