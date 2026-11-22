di Redazione ZON

In sintesi. Il 22 novembre 2026 ZON.it segnala «Roma, l’Atlante segreto», nuovo titolo delle edizioni Jonglez: un volume di grande formato con mappe, indirizzi e fotografie che raccoglie luoghi poco noti di Roma, come le aureole quadrate nei mosaici di Santa Prassede e il Casino dell’Aurora, lontano dagli itinerari più battuti.

I punti chiave Le edizioni Jonglez hanno pubblicato «Roma, l’Atlante segreto», un volume di grande formato con mappe, indirizzi, numeri di telefono e fotografie.

Il Casino dell’Aurora, edificio seicentesco che ospitò il cardinale Mazzarino, si visita gratuitamente il primo giorno di ogni mese.

La Farmacia di Santa Maria della Scala ha distribuito rimedi e farmaci dal XVI secolo fino al 1978.

La cerimonia di benedizione degli animali si tiene il 17 gennaio davanti alla chiesa di Sant’Eusebio, a piazza Vittorio.

Le edizioni Jonglez traducono i loro titoli in 9 lingue e li distribuiscono in 35 Paesi.

«Roma, l’Atlante segreto», nuovo titolo delle edizioni Jonglez, raccoglie luoghi poco noti di Roma, tra cui le aureole quadrate nei mosaici di Santa Prassede e gli insulti in un affresco di una basilica.

Quali luoghi nascosti di Roma racconta l’atlante

Nel giardino di un palazzo privato romano sorge il Casino dell’Aurora, un edificio seicentesco che ospitò il cardinale Mazzarino. Si visita gratuitamente il primo giorno di ogni mese.

In fondo a una delle traverse di Via Giulia si nasconde un piccolo oratorio del Cinquecento. L’atlante lo indica a chi vuole allontanarsi dalla folla.

Nei mosaici di Santa Prassede compaiono aureole quadrate. Sono un dettaglio che sfugge a molti visitatori.

In una basilica romana c’è poi un affresco che conserva degli insulti. L’atlante lo definisce una scoperta più prosaica rispetto alle altre.

Quali altre curiosità romane compaiono nel volume

Il libro segnala altri cinque dettagli, che si possono cercare senza seguire gli itinerari più battuti:

la Farmacia di Santa Maria della Scala, che ha distribuito rimedi e farmaci dal XVI secolo fino al 1978;

i davanzali di Palazzo Montecitorio, scolpiti nella pietra con forme di frammenti di foglie e ramoscelli;

una rara meridiana «catottrica»;

il quadro motorizzato di Rubens;

la colonna che commemora il soggiorno a Roma di Galileo Galilei.

Per chi si trova in città il 17 gennaio, l’atlante propone la cerimonia di benedizione degli animali davanti alla chiesa di Sant’Eusebio, a piazza Vittorio. La cerimonia è secolare.

Cos’è «Roma, l’Atlante segreto» e perché nasce

«Roma, l’Atlante segreto» è un volume di grande formato, con mappe, indirizzi, numeri di telefono e fotografie. Fa parte di una collana di atlanti dedicati agli angoli insoliti delle città più belle del mondo.

L’idea è affiancare alla Roma «aeterna», ormai preda dell’overtourism, una città nascosta, spesso sconosciuta agli stessi romani. Secondo l’editore, molti di questi luoghi si trovano vicino agli itinerari più frequentati e caotici.

Le edizioni Jonglez traducono i loro titoli in 9 lingue e li distribuiscono in 35 Paesi.

Domande frequenti Cos’è «Roma, l’Atlante segreto»? «Roma, l’Atlante segreto» è un nuovo titolo delle edizioni Jonglez, in grande formato, con mappe, indirizzi, numeri di telefono e fotografie. Fa parte di una collana di atlanti dedicati agli angoli insoliti delle città più belle del mondo. Quando si può visitare il Casino dell’Aurora a Roma? Il Casino dell’Aurora si visita gratuitamente il primo giorno di ogni mese. È un edificio seicentesco, nel giardino di un palazzo privato romano, che ospitò il cardinale Mazzarino. Dove si vedono le aureole quadrate a Roma? Le aureole quadrate compaiono nei mosaici di Santa Prassede, a Roma. L’atlante delle edizioni Jonglez le indica come un dettaglio che sfugge a molti visitatori. Quando c’è la benedizione degli animali a Roma? La cerimonia di benedizione degli animali si tiene il 17 gennaio davanti alla chiesa di Sant’Eusebio, a piazza Vittorio. L’atlante «Roma, l’Atlante segreto» la propone a chi si trova in città in quel giorno e la definisce secolare.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA