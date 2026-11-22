di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 22 novembre 2026 Rai1 trasmette i primi due episodi della serie “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, con Serena Rossi nel ruolo di Olga Cuoghi Panini. Il primo episodio è ambientato a Modena nei primi anni Quaranta e racconta la produzione di sapone; il secondo episodio, l’acquisto di una vecchia edicola.

I punti chiave Rai1 trasmette domenica 22 novembre 2026 i primi due episodi de “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”.

La serie ha sei episodi distribuiti in tre serate ed è prodotta da Indigo Film con Rai Fiction.

Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini, che a Modena avvia con Antonio Panini una piccola produzione di sapone.

La regia della serie è di Letizia Lamartire.

La serie racconta la storia dei Panini dagli anni Quaranta ai Mondiali di calcio del 1970 in Messico.

Dopo la messa in onda su Rai1, La famiglia Panini è disponibile su Rai Play e arriverà su Disney+.

Attenzione: spoiler. Domenica 22 novembre 2026 va in onda su Rai1 “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, con Serena Rossi. I primi due episodi raccontano come i Panini passano dal sapone all’edicola.

Cosa succede nel primo episodio della serie sui Panini

Il primo episodio è ambientato a Modena nei primi anni Quaranta. Antonio Panini e Olga Cuoghi Panini, interpretata da Serena Rossi, si trasferiscono dalla campagna alla città con otto figli, sperando in un futuro migliore.

I coniugi avviano una piccola produzione di sapone, che per loro significa indipendenza dai padroni. La guerra però minaccia i loro piani, e Antonio accetta un umile impiego all’Accademia militare per garantire la sopravvivenza della famiglia.

Olga vede spegnersi il proprio spirito sognatore, ma i genitori restano uniti dal desiderio di un avvenire diverso per i figli. Quando la famiglia sembra aver trovato un equilibrio, un evento improvviso e tragico cambia per sempre il destino dei Panini.

Come l’edicola cambia il destino della famiglia nel secondo episodio

Nel secondo episodio i Panini devono fare i conti con le ristrettezze economiche. Ogni membro della famiglia, dai più grandi ai più piccoli, contribuisce al bilancio, ma le entrate bastano appena per sopravvivere.

La svolta arriva dal datore di lavoro di Veronica, la figlia più grande, con una proposta insolita: l’acquisto di una vecchia edicola “al costo di una bicicletta”. Olga decide di scommettere sul futuro e coinvolge tutta la famiglia.

Un’edicola in tempo di guerra non è un affare. Una geniale intuizione e la Liberazione spingono però i Panini verso sogni più grandi.

Perché le figurine fanno ancora nostalgia, dal Messico 1970 a oggi

La serie racconta la storia dei Panini dagli anni Quaranta al 1970. In quell’anno i Mondiali di calcio in Messico segnano il successo planetario delle figurine, ancora oggi circondate da un mito.

I Panini puntano sulle figurine perché sono il bene più democratico di tutti. L’idea, semplice e rivoluzionaria, le trasforma in un fenomeno di massa accessibile a chiunque.

Al centro del racconto c’è Olga Cuoghi Panini, madre visionaria guidata dal motto “Andiamo a vedere!”. Per la regista Letizia Lamartire e per Serena Rossi, Olga è il simbolo delle donne che in un’epoca patriarcale, segnata dalla guerra, hanno ricostruito il Paese.

Chi c’è nel cast e dove si vede La famiglia Panini

La regia è di Letizia Lamartire. Il cast comprende Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Montinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Barbora Bobulova.

La serie ha sei episodi distribuiti in tre serate. È prodotta da Indigo Film con Rai Fiction, distribuita all’estero da Beta Film e presentata alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle. Dopo Rai1 è disponibile su Rai Play e arriverà su Disney+.

Cosa dicono gli attori e la regista sul set dei Panini

Nell’intervista esclusiva a SuperGuida TV, Federico Cesari spiega che cosa lo ha colpito del suo personaggio:

“A me ha colpito molto la capacità inventiva, la forza di concretizzare i sogni e di portare le cose fino in fondo.”

Simone Liberati ricorda la voglia di vivere del suo personaggio, che nasce dalle cose semplici come le tavolate condivise. Racconta che uscire dal set e staccarsi da quell’allegria era difficile.

Benedetta Cimatti dice di aver imparato dalla calma e dalla pazienza del personaggio che interpreta. Letizia Lamartire indica come difficoltà principale la costruzione dell’identità della famiglia senza perdere la singolarità dei personaggi.

Domande frequenti Quando va in onda La famiglia Panini su Rai1? I primi due episodi de La famiglia Panini vanno in onda su Rai1 domenica 22 novembre 2026. La serie ha sei episodi distribuiti in tre serate. Di cosa parlano i primi due episodi de La famiglia Panini? Il primo episodio è ambientato a Modena nei primi anni Quaranta: Antonio Panini e Olga Cuoghi Panini si trasferiscono dalla campagna alla città con otto figli e avviano una produzione di sapone. Nel secondo episodio la famiglia, in ristrettezze economiche, compra una vecchia edicola “al costo di una bicicletta”. Chi sono gli attori de La famiglia Panini? Il cast comprende Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Montinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Barbora Bobulova. La regia è di Letizia Lamartire. Dove vedere La famiglia Panini in streaming? Dopo la messa in onda su Rai1, La famiglia Panini è disponibile su Rai Play. La serie arriverà anche su Disney+.

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