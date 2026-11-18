di Redazione ZON

In sintesi. Elisa Toffoli ha pubblicato il 13 novembre 2026 «Ciao», terzo singolo estratto dall’album «Kintsugi». Il brano arriva in radio il 20 novembre 2026. L’album, il dodicesimo in studio di Elisa, esce il 27 novembre 2026 per Island Records / Universal Music Italy. «Ciao» racconta la solitudine che si prova stando in coppia.

I punti chiave Elisa ha pubblicato il singolo «Ciao» il 13 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali.

«Ciao» arriva in radio il 20 novembre 2026 ed è il terzo singolo di «Kintsugi», dopo «Kintsugi» e «Amore è».

L’album «Kintsugi», il dodicesimo in studio di Elisa, esce il 27 novembre 2026 per Island Records / Universal Music Italy.

Le tre proiezioni speciali con Elisa a Milano, Roma e Bologna, il 26, 27 e 28 novembre 2026, sono tutte sold out.

Elisa ha in programma per il 2027 un concerto a Campovolo per celebrare i trent’anni di carriera.

Elisa ha pubblicato il 13 novembre 2026 il singolo «Ciao», che anticipa l’album «Kintsugi» in uscita il 27 novembre 2026. In radio il brano arriva venerdì 20 novembre 2026.

Di cosa parla «Ciao», il nuovo singolo di Elisa

«Ciao» racconta la solitudine che si prova in coppia: stare in due e sentirsi profondamente soli. Il brano è scritto da Elisa, che lo ha prodotto insieme a Dardust.

Gli autori sono Elisa Toffoli e Dario Faini, noto come Dardust. La durata del brano è di 4:01.

«Ciao» è il terzo singolo estratto da «Kintsugi», il dodicesimo album in studio di Elisa. I due singoli precedenti sono il brano omonimo «Kintsugi» e «Amore è».

Prima dell’uscita Elisa ha scritto sui social, a proposito del brano: «È tutto qui dentro». Emma ha commentato di essere in attesa del singolo.

Cosa dice «Ciao» dell’album «Kintsugi» e del percorso di Elisa

Il titolo dell’album richiama il kintsugi, l’arte giapponese che ripara la ceramica rotta evidenziando le fratture con l’oro. È una metafora delle cicatrici che diventano parte della propria storia.

«Kintsugi» è descritto come un disco molto personale e autobiografico. «Ciao», con il suo sguardo sulla solitudine dentro una relazione, è il terzo tassello di questo racconto.

L’album esce il 27 novembre 2026 per Island Records / Universal Music Italy. Il pre-save digitale è già attivo e i formati fisici sono disponibili in pre-order.

Il videoclip che unisce musica e danza e il mediometraggio su «Kintsugi»

Il singolo ha un videoclip in cui musica e danza si intrecciano. Il video rientra nel racconto del mediometraggio «Kintsugi… e sono la mia opera», diretto da Ludovico Boccianti.

Il mediometraggio è stato presentato il 23 ottobre alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screenings.

Le date da segnare: uscita, proiezioni speciali e Campovolo 2027

Per l’uscita dell’album sono previste tre proiezioni speciali in cui Elisa incontrerà il pubblico. Tutte e tre sono già sold out.

Data Evento Luogo 13 novembre 2026 Uscita del singolo «Ciao» su tutte le piattaforme digitali Online 20 novembre 2026 «Ciao» in radio Radio 26 novembre 2026 Proiezione speciale con Elisa (sold out) Milano, Anteo Palazzo del Cinema 27 novembre 2026 Uscita dell’album «Kintsugi» e proiezione speciale con Elisa (sold out) Roma, Cinema Barberini 28 novembre 2026 Proiezione speciale con Elisa (sold out) Bologna, Pop Up Cinema Jolly

Per il 2027 è annunciato un grande concerto a Campovolo per celebrare i trent’anni di carriera di Elisa.

Domande frequenti Quando esce il singolo «Ciao» di Elisa? Il singolo «Ciao» di Elisa è uscito il 13 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali. Arriva in radio il 20 novembre 2026. La durata del brano è di 4:01. Quando esce l’album «Kintsugi» di Elisa? L’album «Kintsugi» di Elisa esce il 27 novembre 2026 per Island Records / Universal Music Italy. È il dodicesimo album in studio dell’artista. Il pre-save digitale è attivo e i formati fisici sono disponibili in pre-order. Di cosa parla «Ciao» di Elisa? «Ciao» racconta la solitudine che si prova in coppia: stare in due e sentirsi profondamente soli. Il brano è scritto da Elisa Toffoli e Dario Faini, noto come Dardust, e prodotto da Elisa insieme a Dardust. Dove si possono vedere le proiezioni speciali di «Kintsugi» con Elisa? Le proiezioni speciali con Elisa si tengono il 26 novembre 2026 a Milano all’Anteo Palazzo del Cinema, il 27 novembre a Roma al Cinema Barberini e il 28 novembre a Bologna al Pop Up Cinema Jolly. Tutte e tre sono sold out. Cosa significa il titolo «Kintsugi» scelto da Elisa? Il kintsugi è l’arte giapponese che ripara la ceramica rotta evidenziando le fratture con l’oro. Nell’album di Elisa è una metafora delle cicatrici che diventano parte della propria storia.

Fonte: Radio Musica Italiana