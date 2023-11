Ligabue: posticipati i concerti previsti ad Eboli

di Lucia Romaniello

A causa di un virus influenzale che ha colpito Luciano Ligabue, i concerti previsti al PalaSele di Eboli martedì 21 e mercoledì 22 novembre sono stati posticipati al 3 e 4 dicembre. Il tour riprenderà il 24 novembre dal Palaflorio di Bari.

I biglietti acquistati per il concerto di Eboli resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre.

Tour 2023 – Ligabue

24 novembre 2023 : BARI –PALA FLORIO

–PALA FLORIO 25 novembre 2023 : BARI –PALA FLORIO

–PALA FLORIO 27 novembre 2023 : REGGIO CALABRIA – PALASPORT

– PALASPORT 28 novembre 2023 : REGGIO CALABRIA – PALASPORT

– PALASPORT 30 novembre 2023 : MESSINA – PALARESCIFINA

– PALARESCIFINA 1 dicembre 2023 : MESSINA – PALARESCIFINA

– PALARESCIFINA 3 dicembre 2023 : EBOLI – PALA SELE ( recupero del 21 novembre )

– PALA SELE ( ) 4 dicembre 2023 : EBOLI – PALA SELE ( recupero del 22 novembre )

– PALA SELE ( ) 9 dicembre 2023 : ROMA – PALAZZO DELLO SPORT ( recupero del 19 novembre )

– PALAZZO DELLO SPORT ( ) 28 dicembre 2023 : ZURIGO (Svizzera) – HALLENSTADION

Dedicato a noi

“DEDICATO A NOI”, è il titolo del nuovo album di inediti di Ligabue disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD deluxe, vinile, box numerato (in esclusiva per Warner Music Italy Shop), doppio vinile blu (in esclusiva per Amazon.it), doppio vinile giallo (in esclusiva per la Discoteca Laziale), doppio vinile rosso (in esclusiva per Feltrinelli) e doppio vinile verde (esclusiva Indie). Le versioni doppio vinile colorato contengono la bonus track “Non cambierei questa vita con nessun’altra”, brano pubblicato a maggio 2022 con cui Luciano Ligabue ha aperto l’evento “30 ANNI IN UN GIORNO” tenutosi il 4 giugno 2022 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di “Dedicato a noi”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.