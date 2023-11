Venditti & De Gregori: un concerto senza precedenti

di Lucia Romaniello

Il PalaSele di Eboli è stato il palcoscenico per una serata musicale senza precedenti, con Antonello Venditti e Francesco De Gregori che hanno condiviso il palco per un evento che resterà nella storia della canzone d’autore italiana.

L’inizio del concerto è stato incandescente con “Bomba o non bomba“, un brano carico di energia e simbolismo, che ha aperto le porte a una performance straordinaria. Non sono mancati i grandi successi come “Sotto il segno dei pesci”, “Generale”, “La donna cannone“ o “Roma Capoccia”, brano conclusivo del live. Dunque, una scaletta corposa che ha racchiuso tutti i momenti più significativi delle loro carriere.

Foto di Alfonso Maria Salsano

I due maestri della musica italiana hanno saputo incantare il pubblico non solo con i loro successi intramontabili ma anche con una band impeccabile, composta da musicisti di grande talento. Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, insieme a Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti, hanno creato un’atmosfera magica, ricca di suoni straordinari.

Foto di Alfonso Maria Salsano

L’interazione tra Venditti e De Gregori è stata il cuore pulsante di questo spettacolo. Due voci e due stili diversi, ma complementari, che si fondono perfettamente in una sinergia unica. La loro complicità artistica è stata evidente in ogni nota e gesto sul palco, un vero spettacolo nato dall’amore per la musica e la condivisione di una storia comune.

Un’immersione nel presente, dove la forza dei testi e delle melodie ha saputo coinvolgere le nuove generazioni. Venditti e De Gregori hanno dimostrato di essere artisti senza tempo, capaci di trasmettere emozioni universali attraverso la loro musica.