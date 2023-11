Venditti & Gregori al PalaSele di Eboli: scaletta e info utili

di Lucia Romaniello

Sarà la prima, unica e ultima occasione per vedere al PalaSele, sullo stesso palco, due artisti capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana: sabato 18 novembre VENDITTI & DE GREGORI fanno tappa a Eboli per una delle ultime date del GRAN FINALE nei palasport del loro lungo tour che li ha visti protagonisti nell’ultimo anno.

I due artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone. Sotto lo zodiaco sterminato di due repertori incredibili la potenza del concerto è lì, in quelle canzoni che almeno una volta nella vita sono state cantate da tutti e che a ogni tappa tutti cantano sulle gradinate e in platea.

La scaletta non fa sconti: dopo BOMBA O NON BOMBA, che apre il concerto, Antonello e Francesco continuano ad incrociare di volta in volta sciabola o fioretto per cantare a due voci della LEVA CALCISTICA DELLA CLASSE ‘68 e di un calcio di rigore forse sbagliato, e della STORIA che siamo noi, di altre storie FANTASTICHE COME LA VITA e di BUFALO BILL e del SEGNO DEI PESCI.

Foto di Roberto Panucci

Due ore abbondanti in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti prendono saldamente in mano le redini di una trentina di canzoni scritte nell’arco di 5 decenni per scaraventarle con pieno diritto nella scena di oggi: è il concerto di due artisti che poco si curano dell’anagrafe e della nostalgia ma che sono immersi nel senso e nel suono del nostro tempo, vuoi per i testi che hanno scritto, sempre attuali, vuoi per l’energia musicale che producono grazie ad una band muscolare perfettamente amalgamata.

Un’unica band che darà vita ad un suono straordinario unendo i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Info utili – Venditti & De Gregori al PalaSele

Il tour è organizzato e prodotto da Friends & Partners (www.friendsandpartners.it). Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour. I biglietti per la data di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, sono ancora disponibili in prevendita e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto sabato dalle ore 17. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 19, inizio show ore 21. Per informazioni 089 4688156. www.anni60produzioni.com

Scaletta

VENDITTI & DE GREGORI al PalaSele di Eboli:

BOMBA O NON BOMBA LEVA CALCISTICA DELLA CLASSE ‘68 MODENA BUFALO BILL LA STORIA PEPPINO GENERALE SOTTO IL SEGNO DEI PESCI DOLCE SIGNORA CHE BRUCI ALICE SANTA LUCIA CANZONE (COVER DALLA) CI VORREBBE UN AMICO NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI LA DONNA CANNONE PABLO CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA RIMMEL TITANIC GIULIO CESARE ALTA MAREA IN QUESTO MONDO DI LADRI SEMPRE E PER SEMPRE BUONANOTTE FIORELLINO RICORDATI DI ME ROMA CAPOCCIA

Il calendario del PalaSele

Il concerto Venditti & De Gregori è il terzo appuntamento della nuova stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano. Dopo l’imperdibile show dei due artisti del 18 novembre c’è grande attesa per la doppia data, martedì 21 e mercoledì 22 novembre, di Luciano Ligabue con il suo “Dedicato a Noi Indoor Tour 2023”.

A seguire, il “Blu Live – Palasport” di Giorgia in programma sabato 2 dicembre, per chiudere poi in bellezza il 2023 in musica con il doppio appuntamento, martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024.

Per il 2024, già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.