Fisciano, 44enne arrestato: trovato con 10 kg di marijuana durante una perquisizione domiciliare

di Redazione ZON

Un uomo di 44 anni, residente a Fisciano, è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine. Durante l’ispezione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, fatto che ha portato a una perquisizione presso la sua abitazione, rivelando la presenza di 10 kg di sostanza stupefacente.

La scoperta e il sequestro

La perquisizione, condotta dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, ha portato alla scoperta di una stanza chiusa a chiave contenente 10 kg di marijuana conservata in sacchi, oltre a un bilancino di precisione e una termosaldatrice. Questo ha sollevato il sospetto che l’uomo possa essere coinvolto in un traffico di stupefacenti più ampio.

Secondo gli investigatori, la quantità di droga e il materiale per il confezionamento rinvenuti non lasciano pensare a un uso personale, ma a una possibile attività di spaccio. Le indagini ora mirano a ricostruire eventuali canali di rifornimento e il ruolo effettivo dell’uomo, che potrebbe aver agito come corriere o custode della sostanza.

Operazioni di controllo nel territorio

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri nella Valle dell’Irno. L’operazione ha coinvolto le stazioni locali, l’Aliquota Radiomobile e il Nucleo Operativo, con un totale di 61 veicoli controllati, 103 persone identificate e 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Sono stati inoltre sequestrati due veicoli per mancanza di assicurazione o revisione, mentre tre persone sono state denunciate per furto e violazioni relative al porto di armi o oggetti atti a offendere.

Udienza di convalida

L’indagato, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari e comparirà davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per l’udienza di convalida, durante la quale potrà fornire la propria versione dei fatti.