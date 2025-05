Samp – Salernitana: scontro diretto da brivido

di Redazione ZON

La penultima giornata della regular season di Serie B 2024-2025 si preannuncia infuocata con la sfida tra Sampdoria e Salernitana che potrebbe avere sviluppi decisivi per il destino di due importanti piazze del calcio italiano.

In programma il 9 maggio 2025 allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle 20:30, questo match rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza: entrambe le squadre, infatti, sono in bilico tra la permanenza in Serie B, il rischio play-out e lo spettro della retrocessione diretta in Serie C.

La Salernitana ha vissuto finora una stagione travagliata, segnata da instabilità societaria e tecnica. Dopo la retrocessione dalla Serie A nella stagione 2023-2024, i granata hanno faticato a ritrovare continuità, passando attraverso gli avvicendamenti in panchina tra Giovanni Martusciello, Stefano Colantuono, Roberto Breda e Pasquale Marino e una classifica che li ha visti costantemente albergare nei bassifondi.

Con 39 punti a due giornate dal termine della stagione, i campani sono attualmente diciassettesimi (così andrebbero ai play-out) con due lunghezze di vantaggio sulla Sampdoria, che invece è terzultima.

Tutto in 90 minuti: chi la spunterà tra Samp e Salernitana?

Capire chi la spunterà è difficile, anche perché i soli valori in campo e di classifica potrebbero non bastare. Se si guarda al fattore campo, la Sampdoria potrebbe partire leggermente avanti, ma anche per i migliori siti di scommesse italiani l’equilibrio sembra regnare sovrano. I blucerchiati, infatti, sono quotati a 2.00, mentre i granata sono bancati a 3.20. Il pareggio, risultato che potrebbe non servire a nessuna delle due squadre, è offerto a 3.50. Queste quote riflettono l’incertezza di una partita che si giocherà tanto sui nervi quanto sulla tattica, con il pubblico di Marassi pronto a spingere i padroni di casa, ma con una Salernitana che ha dimostrato di sapersi esaltare nei momenti cruciali, come nelle recenti vittorie contro Südtirol, Cosenza e Mantova.

La posta in palio è altissima: una sconfitta per la Sampdoria, combinata con risultati favorevoli di altre squadre come Brescia o Reggiana, potrebbe significare retrocessione diretta o playout. Per la Salernitana, invece, una vittoria potrebbe garantire la salvezza diretta, evitando spareggi e tenendo a distanza il Cosenza, già retrocesso. L’esito dipenderà da come le due squadre gestiranno la pressione di un match che vale una stagione. Ogni dettaglio, dalla preparazione atletica alla tenuta mentale, potrebbe fare la differenza nei novanta minuti decisivi.

Qui Salerno

La squadra di Pasquale Marino, subentrato nel mese di aprile a Roberto Breda, sembra aver trovato una certa continuità nei risultati, ma continua a mostrare dei limiti importanti in fase realizzativa, con soli 35 gol segnati in 36 partite (terzo peggior attacco della categoria). Le tre vittorie nelle ultime quattro partite hanno ridato ossigeno, ma il ko contro lo Spezia e i risultati delle concorrenti hanno rimesso tutto in discussione. La vera nota dolente, ad ogni modo, resta il rendimento in trasferta dove la Salernitana è all’ultimo posto in Serie B avendo conquistato solo 8 punti con una sola vittoria, 5 pareggi e 11 sconfitte.

Qui Genova

La Sampdoria dopo il pari di Catanzaro vive un momento difficilissimo. Con 37 punti, occupa il terzultimo posto e se il campionato finisse adesso sarebbe retrocessa direttamente. Anche la formazione blucerchiata, a -2 dalla Salernitana, stenta in attacco (37 i gol segnati).

La gestione di Alberico Evani, quarto allenatore della stagione dopo Andrea Pirlo, Andrea Sottil e Leonardo Semplici, ha portato a un’importante vittoria contro il Cittadella (1-0 con gol di Sibilli), ma il ko con la Carrarese, e i pareggi contro la Cremonese e Catanzaro hanno complicato il percorso verso la salvezza.

Dalla loro i liguri avranno il caldo pubblico di Marassi, che potrebbe essere un’arma in più (in casa hanno conquistato 22 dei 35 punti ottenuti fin qui).

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Cragno; Bereszynski, Curto, Altare, Beruatto; Akinsanmiro, Yepes, Benedetti; Sibilli, Niang; Coda. All.: Evani.

Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Cerri, Verde. All.: Marino.