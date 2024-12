Caos traffico sulla Tangenziale di Salerno: un’ora per pochi chilometri

di Redazione ZON

Nuova mattinata da incubo per gli automobilisti salernitani intrappolati nel traffico della tangenziale cittadina. Nonostante il sole, le code in direzione Sud hanno reso difficoltosi gli spostamenti verso i rioni orientali, via San Leonardo e la zona industriale. La situazione critica è stata segnalata dalla pagina Facebook dell’emittente televisiva LiraTv.

Disagi e rallentamenti

Le difficoltà non si sono limitate alla tangenziale: forti rallentamenti sono stati registrati anche tra Torrione, Pastena e Mercatello. Molti automobilisti, costretti a interminabili file, hanno espresso il loro malcontento. In particolare, chi avrebbe dovuto essere al lavoro alle 8:30 ha impiegato oltre un’ora per percorrere pochi chilometri, ad esempio dal centro cittadino fino a Pastena.