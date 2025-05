Salerno, lavori sulla rete idrica: martedì 13 maggio rubinetti a secco in numerose strade

di Redazione ZON

Disagi in arrivo per molti residenti di Salerno nella giornata di martedì 13 maggio. Per consentire lavori programmati sulla rete idrica, previsti all’interno della camera di distrettualizzazione di via Alfonso Tesauro, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.

Gli interventi, legati al progetto per la riduzione delle perdite idriche e alla digitalizzazione e monitoraggio delle reti, comporteranno l’interruzione del servizio dalle ore 14.30 alle 20.00.

Le strade interessate dalla sospensione dell’acqua saranno:

via A. Tesauro

via R. Virtuoso

via F. Mancini

via G. Quagliariello

via G.B. Falcone

via A. Lenza

Piazza R. Petti

via F. Amodio

via M. Farina

via Felline

via A. Migliorati

via S. Apicella

via E. Moscati

via F. Della Monica

via R. Morese

via O. De Sica

via F. Federici

via G. Cristaino

via G. M. Pessolani

via C. Farina

via V. Del Re

via V. Vestuti

Piazzale O. Serino

via N. Granati

via A. M. Sica

Piazzale V. De Crescenzo

via Palestro

via D. Romagnano

via SS. M. Immacolata

via Cernaia

via Aspromonte

via F. Amodio

via G. Plateario

via Tenente U. Stanzione

via Casarse

via G. Martuscelli

via P. del Pezzo (tra via G. Martuscelli e via G.B. Franco)

L’avviso di Sistemi Salerno

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.