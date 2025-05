Pastena, incendio in un sottotetto: paura nella notte sul Lungomare Colombo

di Redazione ZON

Tensione nella tarda serata di ieri in via Lungomare Colombo, nei pressi del porticciolo di Pastena, dove poco prima della mezzanotte si è sviluppato un incendio in un sottotetto. Alcuni residenti, allarmati dalle fiamme che fuoriuscivano dalla struttura, hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco.

Intervenuti con l’ausilio di un’autoscala, i caschi rossi sono entrati nell’abitazione al secondo piano, mentre una seconda squadra operava dall’alto. Le fiamme, che avevano coinvolto la copertura in legno e la guaina, sono state domate in tempi rapidi.

Le cause del rogo restano ancora da accertare. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita, anche se il fumo ha provocato disagi e spavento tra i condomini. Spetterà ora ai proprietari ripristinare la struttura secondo le norme di sicurezza. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Fonte: SalernoToday