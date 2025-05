Cava de’ Tirreni, il 12 maggio “Aspettando la San Lorenzo…con le Scuole”

di Redazione ZON

Lunedì 12 maggio 2025 lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA) ospiterà la manifestazione “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”. Alle ore 9.00 appuntamento con la 21ª edizione di “Aspettando la San Lorenzo”, con la presenza degli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. Alle ore 16.00 spazio al 36° “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”, riservato alle Scuole dell’Infanzia e Primarie. “Campioni di Speranza” il tema di questa edizione. Tantissimi i bambini e ragazzi partecipanti ai due eventi, che costituiscono l’anteprima primaverile della 63ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”.

Una doppia grande festa

Una doppia grande festa dai mille colori e dalle intense emozioni. La consueta moltitudine di bambini e ragazzi animerà lunedì 12 maggio 2025 a Cava de’ Tirreni (SA) la manifestazione “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”, un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale metelliana ed organizzato dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni.



Tutti i dettagli della kermesse sono stati rivelati al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni nel corso della conferenza stampa di presentazione, moderata da Luciano D’Amato, Consigliere dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, ed alla quale sono intervenuti: Nunzio Senatore, Vicesindaco di Cava de’ Tirreni; Lorena Iuliano, Assessore comunale all’Istruzione; Luca Narbone e Paola Landi, Consiglieri comunali; Pasquale Scarlino, Vicepresidente regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni; Antonio Del Pomo, Presidente dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”.

Sarà lo stadio “Simonetta Lamberti” ad ospitare in un’unica giornata, lunedì 12 maggio, i due eventi “Aspettando la San Lorenzo” e “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”, che rappresentano l’anteprima primaverile della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, la cui attesissima 63ª edizione è in calendario domenica 28 settembre 2025.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento è in programma alle ore 9.00, quando andrà in scena la prova unica della 21ª edizione del progetto “Aspettando la San Lorenzo”, al quale parteciperanno gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado di tutti gli Istituti Comprensivi cavesi ed inoltre dell’IC “Michele Carlucci” di Baragiano, in provincia di Potenza.

Tanti alunni scenderanno in pista per cimentarsi sulle seguenti distanze:

Prima Media: mt 400 maschili e femminili;

Seconda Media: mt 600 maschili e femminili;

Terza Media: mt 600 maschili e femminili.

Un intenso momento di confronto agonistico, che fungerà da “antipasto” alla partecipazione degli studenti alla 63ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” in una gara loro riservata, naturale conclusione del percorso sportivo intrapreso.

La festa continuerà nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”: spazio al “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone” abbinato alla “Podistica Internazionale San Lorenzo”, giunto ormai alla 36ª edizione. Intitolata alla memoria dell’indimenticabile Presidentissimo Antonio Ragone, l’iniziativa è riservata agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie (Statali e Paritarie)di Cava de’ Tirreni.



“Campioni di Speranza” il tema dell’edizione 2025, che sarà animata dalla presenza di tantissimi alunni ,che proporranno come di consueto un meraviglioso spettacolo all’insegna di balli, canti ed animazione.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 16.15 in diretta tv sulle frequenze di RTC Quarta Rete (canale 181 del digitale terrestre) ed in streaming sul canale live: www.rtcquartarete.it/live-streaming.

La premiazione finale

La premiazione finale degli Istituti partecipanti al Concorso Scolastico, come sempre egregiamente preparati dagli insegnanti di riferimento, è prevista domenica 28 settembre 2025 in occasione della 63ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro.



Per la realizzazione delle due importanti kermesse Antonio Del Pomo, Presidente dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale, il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, presieduto da Giovanni Scarlino, i Dirigenti scolastici Lorenzo Rispoli dell’Istituto Comprensivo “Michele Carlucci”, Filomena Adinolfi dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza”, Teresa Sorrentino dell’Istituto Comprensivo “Balzico-Giovanni XXIII”, Ester Senatore dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, Raffaelina Trapanese dell’Istituto Comprensivo “San Nicola”, Gabriella Liberti dell’Istituto Comprensivo “Santa Lucia”, Carmela Sorrentino della “S.I.S. School Of International Studies” e Don Beniamino D’Arco dell’Istituto “Opera Pia Di Mauro” e della Scuola dell’Infanzia “Raffaele Baldi”, oltre ovviamente tutti gli studenti ed i docenti delegati alla loro preparazione.

Per info e contatti:

A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, Via San Lorenzo 2, 84013 – Cava de’ Tirreni (Sa). Tel: 347.7644927 – Web: www.podisticasanlorenzo.com – Mail: [email protected]; Fan page: www.facebook.com/podisticasanlorenzo