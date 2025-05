Movida violenta ad Angri, scattano le misure cautelari: sei indagati

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nelle prime ore di questa mattina 7 maggio 2025, ad Angri, i Carabinieri della locale Stazione, collaborati dai colleghi del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito una Misura Cautelare Personale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di 6 soggetti del posto.

Nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre 2024 in piazza Doria ad Angri, cuore della Movida, si verificò una violenta rissa all’esito della quale 4 soggetti riportarono ferite da arma da taglio. Le attività di indagine hanno consentito di individuare e deferire all’A.G. 11 maggiorenni e 2 minorenni a vario titolo coinvolti, per i quali, su richiesta della Stazione Carabinieri di Angri la Questura di Salerno aveva già emesso a novembre 2024 nr. 13 DASPO Urbani per la durata di 3 anni, di cui 6 con obbligo di firma.

All’esito di una serrata indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Angri, il 5 maggio, su richiesta di questo Ufficio, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanere in casa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 nei confronti di 6 soggetti che sono gravemente indiziati di essere i fautori della rissa.