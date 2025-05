Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Via libera al nuovo regolamento per i contributi economici, più equità e trasparenza per chi è in difficoltà”

di Redazione ZON

Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento per la Concessione di Contributi Economici Individuali, un atto che ridefinisce in modo chiaro e organico i criteri e le modalità di erogazione dei sostegni economici destinati ai cittadini in condizioni di disagio. Il nuovo regolamento rappresenta un cambiamento sostanziale nella gestione delle politiche sociali, frutto di un lavoro condiviso tra operatori del settore e consiglieri comunali.

Obiettivo: tradurre i valori dell’amministrazione – equità, trasparenza e responsabilità – in strumenti concreti per rispondere ai bisogni reali della comunità.

“Un atto profondamente politico, nel senso più alto e nobile del termine: è la definizione di come vogliamo prenderci cura di chi ha più bisogno. Un regolamento non è solo una raccolta di norme, ma lo specchio dei nostri valori e lo strumento per realizzare i principi che guidano le nostre scelte”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Il regolamento introduce due strumenti di intervento economico: il Contributo Economico Straordinario e la Borsa Lavoro Urgente, entrambi pensati per fronteggiare situazioni eccezionali che compromettono in modo temporaneo e significativo l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, come la perdita improvvisa del lavoro, il decesso di un componente, gravi problemi di salute o emergenze abitative. In particolare, la Borsa Lavoro rappresenta anche un’opportunità di inclusione sociale e lavorativa attraverso progetti di utilità collettiva, con un’attenzione specifica per le persone in regime di detenzione o post-detenzione.

“Con questo regolamento vogliamo creare un sistema chiaro, accessibile e giusto, che garantisca il diritto al sostegno economico a chi ne ha bisogno, secondo criteri precisi e trasparenti. Vogliamo superare la percezione di aiuti erogati senza regole, assicurando che ogni intervento sia valutato attentamente, considerando sia i bisogni reali che le potenzialità delle persone”. A dirlo è l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella.

I destinatari dei contributi sono cittadini residenti nel Comune di Baronissi, in stato di bisogno accertato, che rispettano determinati requisiti economici e patrimoniali: tra questi, un valore ISEE generalmente non superiore a 10.140,00 euro e l’assenza di proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune.

“Questo regolamento è il risultato di un ascolto attento e di un confronto costruttivo. Siamo determinate a fare in modo che il sostegno economico sia uno strumento di inclusione, dignità e autonomia, non solo un atto assistenziale. In circa undici mesi abbiamo dimostrato che le politiche sociali possono produrre benessere concreto per la comunità, mettendo al centro le persone e non gli interessi di pochi. Continueremo a lavorare con trasparenza e responsabilità, per costruire una Baronissi dove nessuno è lasciato indietro. Il benessere collettivo è la nostra priorità, e ci impegniamo a realizzarlo con coraggio e passione” -concludono-.