Castel San Giorgio, 75enne salvato nel bosco dal Soccorso Alpino

di Antonio Jr. Orrico

Un intervento tempestivo. A Castel San Giorgio, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha salvato, questa mattina, un uomo di 75 anni disperso in un bosco. L’uomo, originario di Roccapiemonte, era uscito con un amico per raccogliere asparagi nei dintorni di Monte Torello, vicino Aiello. I due si erano separati concordando di ritrovarsi alle 11, ma l’uomo non è mai arrivato all’appuntamento. Proprio questo fattore chiave ha destato sospetti nell’amico.

Preoccupato, il compagno ha cercato di contattarlo telefonicamente senza successo e, dopo un breve tentativo di ricerca personale, ha allertato il Cnsas. Il team di soccorso è stato immediatamente mobilitato insieme alla Polizia di Stato, che ha inviato un elicottero del sesto Reparto Volo di Napoli per supportare le operazioni dal cielo. Fortunatamente, l’elicottero ha intercettato l’anziano in una zona impervia. I tecnici del Cnsas, guidati dalle indicazioni aeree, lo hanno trovato privo di sensi.

Dopo averlo stabilizzato e fornito le prime cure sul posto, è stato richiesto l’intervento dell’Elisoccorso 118 di Salerno, che ha raggiunto la zona in dieci minuti. Un tecnico del Cnsas e un medico sono stati calati tramite verricello e hanno assistito l’uomo fino al suo trasferimento in ospedale tramite elicottero. Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha permesso di salvare la vita all’uomo di Castel San Giorgio, che ora si sta riprendendo all’ospedale San Leonardo di Salerno.