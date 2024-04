Papa Francesco nomina il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno

di Rita Milione

Il Santo Padre, Papa Francesco, ha nominato l’attuale Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Don Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare della nostra Arcidiocesi. Ciò rappresenta un atto di squisita e grande attenzione del Santo Padre verso la nostra Chiesa e il suo Pastore, considerato che l’ultima nomina di un Vescovo proveniente dal clero salernitano risale a più di venticinque anni orsono: il 23 maggio 1998, infatti, fu Monsignor Michele De Rosa, nato ad Acerno, ad essere nominato Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti. Prima di lui, Monsignor Gioacchino Illiano e Monsignor Gerardo Pierro furono nominati, rispettivamente, l’uno Vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno l’8 agosto 1987, l’altro Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro il 26 giugno 1981. Monsignor Pierro divenne successivamente Arcivescovo della nostra Arcidiocesi.

Oggi, 30 aprile 2024, alle ore 12, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, dunque, l’annuncio della nomina del Vescovo Ausiliare, da parte dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi: “Il Santo Padre ha ritenuto, con tale decisione, dare un segno di affettuosa vicinanza alla nostra Arcidiocesi, ricca di un glorioso passato, custodendo anche le spoglie del Santo Apostolo ed evangelista Matteo, ma aperta alle sfide missionarie del tempo presente. -ha osservato S.E. Monsignor Andrea Bellandi – Tra queste, infatti, è da considerare anche la presenza in crescita, nel nostro territorio, di persone provenienti da altri paesi del mondo. Inoltre, per la vastità e poliedricità dell’Arcidiocesi, che si estende su 40 Comuni e due Province, la presenza di un Vescovo ausiliare potrà essere certamente di fecondo aiuto al ministero pastorale dell’attuale Arcivescovo, cui lo legano altresì sentimenti di profonda stima e concordanza di vedute. D’altra parte, il Codice di Diritto canonico (can. 403 §1) prevede che, su richiesta del Vescovo diocesano, vengano costituiti uno o più Vescovi ausiliari quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscano”.

“Ricordiamo – prosegue S.E. Monsignor Bellandi- che nella nostra Regione anche l’Arcivescovo di Napoli si avvale della collaborazione di tre Vescovi ausiliari, nominati dal Santo Padre nel settembre del 2021 Siamo quindi oltremodo lieti, come Arcidiocesi, che papa Francesco abbia accolto la nostra richiesta e abbia donato alla Chiesa salernitana un Vescovo ausiliare di grande sensibilità umana, intellettuale e pastorale come don Alfonso, il quale saprà sicuramente dare ad essa un contributo assolutamente prezioso e significativo”, ha concluso l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno.

Biografia Don Alfonso Raimo:

Don Alfonso Raimo, nato a Calabritto (AV) il 02/07/1959, ordinato sacerdote e incardinato nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno il 18/03/1990, sia negli anni della sua formazione, sia successivamente negli anni del suo ministero sacerdotale, ha coniugato insieme – nella sua vocazione sacerdotale – la dimensione diocesana con l’attenzione alla realtà della missione universale della Chiesa. Specializzatosi negli studi di Teologia della Missione, pur svolgendo l’incarico di Parroco (prima a Lancusi, poi ad Eboli: dal settembre 2015 è Parroco nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo), ha per molti anni collaborato, ricoprendo diversi ruoli (dal 2001 al 2015), con la Fondazione Missio, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana nato per sostenere e promuovere la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana, favorendo iniziative di animazione, formazione e cooperazione tra le Chiese. Attualmente è anche Professore di Teologia della Missione presso l’Istituto Teologico Salernitano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno.