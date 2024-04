Vignola, “un calcio al bullismo”: il progetto del comune Modenese

di Pasquale Capasso

A Vignola, un comune del Modenese, il bullismo viene preso a calci su un campo da calcio rincorrendo un pallone. Questo è il progetto che vede coinvolti gli studenti del Levi, giovani calciatori e calciatrici della Reggiana e uomini della Polizia Locale e dei Carabinieri. Lo sport come unione, lo sport come risposta a un fenomeno sempre più diffuso e radicato negli istituti italiani.

Ecco in cosa consiste il progetto.

Un calcio al bullismo: laboratori e percorsi per prevenire i conflitti

Un calcio al bullismo è un ambizioso progetto che vedrà coinvolti più di 1.400 ragazzi. Tale percorso prevede la partecipazioni dei ragazzi in laboratori, durante i quali i giovani coinvolti potranno esprimere la propria idea di scuola. Tra gli obiettivi che si propone questo progetto vi è quello di prevenire i conflitti, educare al rispetto reciproco e far conoscere ai ragazzi le forze dell’ordine come alleati e non come antagonisti.

Il progetto si snoderà nelle prossime settimane e i 1.400 ragazzi coinvolti si riverseranno nei parchi della città insieme agli educatori di strada per proseguire in questo progetto.

