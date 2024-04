Cava, sassaiola tra giovani: un ferito in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

Dei disordini che hanno portato gravi conseguenze. Alla stazione di Cava de’ Tirreni, ieri pomeriggio, intorno alle 15, un bus della linea 4 Salerno-Pompei è stato preso a sassate da un gruppo di giovani, in strada. Sarebbero stati i due gruppi a scatenare una mini rissa, quelli interni al pullman e quelli che invece si trovavano all’esterno. I ragazzi hanno scatenato la loro furia scagliando vari oggetti nei confronti di chi si trovava all’interno del veicolo.

Tra il bus e l’esterno è volato un po’ di tutto, dalle pietre fino ad un piccolo martello di sicurezza. Quest’ultimo ha spaccato uno dei vetri del bus. Alcuni ragazzi hanno riportato leggere ferite, prima dell’intervento della polizia che ha disperso il gruppetto di violenti. Disagi per gli utenti, ovviamente, data l’inutilizzabilità del bus, costretto a rientrare in deposito per farne poi partire un altro. Uno dei ragazzi coinvolti è stato soccorso e trasferito in ospedale.

Gli inquirenti, ora, indagano sull’accaduto di Cava per poter identificare chi si è reso responsabile di condotte violente, oltre che del danneggiamento di un mezzo pubblico. Da capire anche le ragioni di tanta violenza. Sul bus, infatti, erano presenti molti ragazzi provenienti dall’Agro, dunque non è da escludere che la rissa sia scoppiata per futili motivi campanilistici.