Oroscopo Paolo Fox martedì 21 Maggio 2024: Leone polemico

Ariete È una giornata da dedicare all’amore. Sul lavoro dovrete tirare fuori le vostre doti diplomatiche per evitare litigi con colleghi. Se qualcosa non va secondo i piani, non prendetevela troppo. Tutto si aggiusta.

Toro In amore state attenti perché oggi si rischia il litigio. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro affidatevi alla vostra ironia e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Gemelli Questa giornata è ideale per vivere i sentimenti al massimo, cercate di fare qualcosa di bello con la vostra metà. Sul lavoro se siete dei creativi avrete fortunata. Potrete costruire qualcosa di davvero speciale.

Cancro In amore potrebbero esserci dissapori, soprattutto con qualcuno. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sul lavoro aspettatevi belle novità entro giugno. Sono in arrivo? Staremo a vedere… datevi anche voi da fare.

Leone Siete un po’ polemici, soprattutto con il partner ma cercate di non esagerare con le parole. Sul lavoro avete una bella energia e voglia di fare e i capi lo noteranno e apprezzeranno.

Vergine È tempo di attendere, dalla prossima settimana il cielo è favorevole per nuovi progetti amorosi. Sul lavoro aspettatevi qualche cambiamento. D’altronde siete abituati a novità prima delle ferie estive.

Bilancia In amore non è il periodo di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, meglio essere cauti. Sul lavoro c’è ancora un po’ di confusione ma ma presto andrà meglio.

Scorpione Bella questa giornata per l’amore e per chiarire i vostri dubbi con il partner. Sul lavoro mettetevi in gioco in qualcosa di nuovo.

Sagittario Aspettatevi belle emozioni e se c’è qualcuno che vi piace dichiaratevi. Sul lavoro siete molto stanchi ma presto avrete grandi soddisfazioni. Ci saranno grandi novità in arrivo in ogni campo.

Capricorno Avete la luna dalla vostra parte quindi uscite e state in mezzo alle persone perché potreste incontrare l’anima gemella. Sul lavoro le occasioni per fare il salto di qualità non mancheranno.

Acquario Questo è un periodo un po’ confuso per l’amore ma con il tempo andrà meglio. Sul lavoro attenzione ai malintesi con i colleghi, meglio dosare bene le parole.