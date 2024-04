Salerno, incredibile incidente in tangenziale: auto nel guardrail

di Antonio Jr. Orrico

Uno scontro tremendo. Un incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Salerno nei pressi dell’uscita di Pastena – Giovi. I veicoli coinvolti nel sinistro sono due. Si tratta di una Lancia Y guidata da una donna e una Golf alla cui guida c’era un uomo. L’impatto tra le due auto è stato molto violento. La Golf, dopo lo scontro, ha terminato la sua corsa con la parte anteriore rivolta nella direzione opposta al senso di marcia.

Il bilancio dell’incidente riporta due feriti. Uno dei feriti, la donna alla guida della Lancia, ha ricevuto un pronto trasporto all’ospedale di Cava de’ Tirreni, in quanto non c’erano posti disponibili al Ruggi di Salerno. L’altro ferito, identificato come R. M., 50 anni, è stato trasportato all’Ospedale di Salerno. Al momento, le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e determinare le responsabilità dei conducenti coinvolti.

Le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli restano al vaglio degli inquirenti, mentre si procede con analisi approfondite e testimonianze per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. A causa del sinistro, naturalmente, il traffico sulla Tangenziale è temporaneamente rallentato per permettere di rimuovere le auto.