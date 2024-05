Fedez: spunta il filmato che riprende lo scontro con Iovino

di Antonio Jr. Orrico

La notte del 22 Aprile scorso è accaduto un fatto disdicevole, che ha coinvolto in prima persona una delle persone più chiacchierate degli ultimi mesi: Fedez. Le telecamere della discoteca The Club a Milano, infatti, lo hanno ripreso verso le 2.40 di notte mentre veniva calmato e allontanato dalla security del locale. Poco prima, i bodyguard hanno accompagnato fuori l’altro protagonista della rissa appena avvenuta tra i tavoli del privé, il personal trainer romano Cristiano Iovino.

Solo una mezz’ora dopo, infatti, una decina di persone scese da un minivan scuro hanno raggiunto Iovino sotto casa in zona Portello, lo hanno accerchiato e picchiato a mani nude. Il minivan, però, non appare nelle registrazioni delle telecamere posizionate all’esterno del locale milanese. Fa la sua comparsa solo in via Marco Ulpio Traiano alle 3.23, fermo sulle strisce pedonali davanti all’ingresso del palazzo in cui abita il personal trainer. Da lì, poi, è cominciata la rissa. Fedez è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso.

Gli investigatori, dopo aver incrociato le immagini agli accertamenti tecnici e alla testimonianza dei due vigilantes, sono convinti che a quell’ora della notte Fedez fosse nel luogo del pestaggio ai danni del personal trainer. Ludovica Di Gresy, modella 22enne sempre più vicina a Fedez, ha smentito categoricamente la sua presenza quella sera.

“Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa. Da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca, che conosco.” ha dichiarato Ludovica Di Gresy. Una versione che, attualmente, è al vaglio degli inquirenti.