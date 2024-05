Sondaggi: ecco la situazione per le Elezioni Europee

di Antonio Jr. Orrico

Una situazione in continua evoluzione e non più così nera. Stando ai sondaggi politici condotti dalla Supermedia elaborata da YouTrend, le Elezioni Europee, che saranno indette tra tre settimane, saranno molto più combattute di quanto non si speri. Fratelli D’Italia, naturalmente, continua a guardare tutti quanti dall’alto, ma il Partito Democratico ha guadagnato terreno e si assesta sopra il 20%. Intanto cala il Movimento 5 Stelle, e soprattutto cala Forza Italia, che si ritrova alla pari con la Lega dopo averla superata alcune settimane fa.

Nel frattempo, per le Elezioni Europee continua anche la bagarre per superare il 4% e portare i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. I partiti che hanno come obiettivo quello di superare la soglia di sbarramento sono tanti, ma soprattutto sono in tanti che, potenzialmente, possono raggiungere la meta tanto agognata.

Qual è, dunque, la situazione globale per quel che concerne le Elezioni Europee e i suoi sondaggi? Andiamo a scoprirla insieme.

Sondaggi: FdI stabile, cresce il Partito Democratico

I sondaggi parlano chiaro: c’è una realtà decisamente in crescita. Fratelli d’Italia resta stabile al 27,2%, con lo stesso risultato ottenuto due settimane fa. È un dato confermato da diversi sondaggi e più che positivo, considerando che Giorgia Meloni ha chiarito che l’obiettivo per le europee è di confermare il risultato raggiunto alle elezioni politiche del 2022 (il 26% circa). Anche se i picchi del 30% toccati a inizio legislatura sono lontani, per ora il primo partito in Italia ha poca competizione.

Intanto il Partito democratico cresce al 20,6% guadagnando lo 0,2%. I dem non si sono dati un target da raggiungere alle europee (“Porta jella” ha detto la segretaria Elly Schlein), ma se l’intenzione è quella di fare meglio rispetto alle ultime elezioni (quando aveva raggiunto il 19%) per il momento i sondaggi sorridono. Meno bene il Movimento 5 Stelle, che cala al 15,8% con una perdita dello 0,3% nelle ultime settimane.

Nel frattempo, i sondaggi parlano di una situazione molto tesa all’interno del centrodestra.

Sondaggi: il centrodestra diviso

Continua il duello interno al centrodestra per prendersi il secondo posto nella coalizione: la Lega e Forza Italia sono appaiati all’8,5%. Nelle ultime due settimane il Carroccio ha guadagnato lo 0,2% e i forzisti hanno perso la stessa percentuale.

Un’inversione di tendenza rispetto all’ultimo periodo, quando invece il partito di Tajani era apparso in grande spolvero e quello di Salvini aveva fatto registrare un calo costante. In ogni caso per la Lega non potranno essere elezioni europee paragonabili a quelle del 2019, quando ottenne il 34% dei voti, ma riuscire a battere FI, magari con l’apporto dei voti al generale Vannacci, e restare la seconda forza del centrodestra potrebbe essere un risultato soddisfacente.

Ma un’altra competizione si apre. Chi sarà, infatti, a superare la soglia del 4% e ad entrare nel Parlamento Europeo? Vediamo nel dettaglio.

Sondaggi: la soglia di sbarramento

La corsa per superare il 4% non si ferma, e le tre liste coinvolte per il momento potrebbero dirsi tutte soddisfatte: se si votasse oggi, tutte farebbero eleggere dei loro rappresentanti al Parlamento europeo. C’è Stati Uniti d’Europa (4,6%), la lista che unisce Italia Viva di Matteo Renzi, +Europa di Emma Bonino e altri soggetti politici, e che nelle ultime settimane è rimasta stabile nei sondaggi. Segue poi Alleanza Verdi-Sinistra al 4,2%, con un guadagno dello 0,1% che comunque non permette di restare tranquilli. E infine Azione di Carlo Calenda, al 4% spaccato grazie a una crescita dello 0,2%.

Infine, la Supermedia di Youtrend rileva anche le liste di partiti che non sono presenti in Parlamento. Libertà (2%, 0,1%) è il progetto politico creato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che raccoglie oltre quindici partiti minori al suo interno. Pace terra dignità (2%, +0,1%) è invece la lista fondata da Michele Santoro.