Salerno, 42enne sparato alla fermata della metro

di Rita Milione

Momenti di paura nella mattinata di ieri nei pressi della fermata della metropolitana dello stadio Arechi a Salerno, dove un 42enne di Giffoni è stato ferito alla gamba da colpi d’arma da fuoco. L’uomo – come riporta il quotidiano La Città – è stato soccorso e trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona. Attualmente, sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto.