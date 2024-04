Oroscopo Paolo Fox mercoledì 1 Maggio 2024: Leone in difficoltà

La Luna, contraria, porta qualche dubbio in questo mercoledi. Sul lavoro molto deve essere riorganizzato.

Non cercare di metterti contro la sorte. Oggi le cose sono più fluide, ma il denaro richiede attenzione.

Ultimamente ti sei innervosito parecchio. In amore, piano piano si superano molte ostilità.

Non cercare la fortuna lontano. Oggi la Luna in opposizione porta qualche piccolo fastidio.

È la giornata ideale per fare partire nuovi progetti. La Luna nel segno porta con sé una buona dose di positività.

Pesci

Preparati: maggio sarà un mese importante per decidere qualcosa di più in tutto, anche in amore.