di Redazione ZON

In sintesi. Marion Bleriot Kassam, madre di Farouk Kassam, ha origini francesi e nel 1992, a 31 anni, viveva a Porto Cervo. Durante il sequestro del figlio, iniziato il 15 gennaio 1992 e durato 177 giorni, lanciò un appello alle madri sarde. Nella serie di Rai 1 in onda il 16 novembre 2026 è interpretata da Antonia Desplat.

I punti chiave Marion Bleriot Kassam ha origini francesi e nel 1992 aveva 31 anni.

Farouk Kassam fu portato via da Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e liberato dopo 177 giorni.

I rapitori di Farouk Kassam chiesero un riscatto superiore a cinque miliardi di lire.

Marion Bleriot Kassam lanciò un appello pubblico alle madri e alle mogli sarde, chiedendo pietà per il figlio.

Antonia Desplat interpreta Marion Bleriot Kassam nella serie di Rai 1 “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”, in onda il 16 novembre 2026.

Marion Bleriot Kassam, madre di Farouk Kassam, è interpretata da Antonia Desplat nella serie “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”, in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 16 novembre 2026.

La regia è di Carlo Carlei. Marco Bocci interpreta il marito di Marion, Fateh Kassam. La serie ricostruisce il sequestro di Farouk, portato via da Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e liberato dopo 177 giorni.

Chi è Marion Bleriot Kassam e da quale famiglia viene

Marion Bleriot Kassam ha origini francesi. Nelle cronache dell’epoca compare anche come Mariot Eveline Bleriot. Nel 1992 aveva 31 anni.

Secondo le ricostruzioni, Marion Bleriot Kassam proviene da una famiglia di pionieri dell’aviazione. Con il marito Fateh viveva a Porto Cervo, in Costa Smeralda, dove lui gestiva l’Hotel Luci di la Muntagna.

Sulle origini di Fateh Kassam le ricostruzioni divergono: è descritto come belga di origine indiana in un caso, come belga e pakistano in un altro.

Come Marion Bleriot Kassam visse il sequestro del figlio

La notte del 15 gennaio 1992 i rapitori immobilizzarono Marion Bleriot Kassam e il marito nella villa di Porto Cervo. La figlia più piccola fu chiusa in un armadio. Farouk, che non aveva ancora sette anni, fu portato via dal letto.

I rapitori chiesero un riscatto superiore a cinque miliardi di lire. Secondo le ricostruzioni, avevano scambiato per parentela con l’Aga Khan il rapporto di lavoro tra il nonno di Farouk, Adjabali Kassam, e Karim Aga Khan.

Il 15 giugno la famiglia ricevette una busta con un pezzo dell’orecchio del bambino. Il messaggio fissava un ultimatum di venti giorni per il pagamento. Marion Bleriot Kassam ha raccontato di aver vissuto quel periodo “con terrore, cercando di non perdere mai la speranza”, in un’intervista a “Tottus in pari”.

L’appello alle madri sarde e il ruolo nelle trattative

Quando la trattativa non dava risultati, Marion Bleriot Kassam lanciò un appello pubblico alle donne sarde. Si rivolse a madri e mogli chiedendo pietà, perché intercedessero con i sequestratori del figlio.

Secondo le ricostruzioni, l’appello ebbe un ruolo importante nelle trattative. Farouk fu liberato circa un mese dopo l’arrivo della busta con l’orecchio, sporco e con le ossa molto fragili.

Dopo la liberazione la famiglia Kassam tornò in Francia per un breve periodo. Fu Farouk a chiedere di rientrare in Sardegna, che considerava casa sua.

Da quale libro nasce la serie di Rai 1

La sceneggiatura di “177 Giorni – Il rapimento di Farouk” è tratta da “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias e pubblicato da Rizzoli nel 1993.

Le riprese sono cominciate il 1° ottobre 2025 tra Sardegna e Campania. La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con Farouk Kassam in sala, che ha detto di aver accettato il progetto come uno dei modi per fare i conti con quel periodo.

Domande frequenti Chi è Marion Bleriot Kassam? Marion Bleriot Kassam è la madre di Farouk Kassam, il bambino rapito a Porto Cervo il 15 gennaio 1992. Ha origini francesi e nel 1992 aveva 31 anni. Nelle cronache dell’epoca compare anche come Mariot Eveline Bleriot. Chi interpreta Marion Bleriot nella serie 177 Giorni? Marion Bleriot Kassam è interpretata da Antonia Desplat nella serie “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”. La serie è in onda su Rai 1 in prima serata il 16 novembre 2026, con la regia di Carlo Carlei. Marco Bocci interpreta il marito Fateh Kassam. Che appello fece Marion Bleriot Kassam alle madri sarde? Quando la trattativa con i sequestratori non dava risultati, Marion Bleriot Kassam si rivolse alle donne sarde, a madri e mogli, chiedendo pietà. Chiese loro di intercedere con i rapitori del figlio. Secondo le ricostruzioni, l’appello ebbe un ruolo importante nelle trattative. Quanto durò il sequestro di Farouk Kassam? Il sequestro di Farouk Kassam durò 177 giorni. Il bambino fu portato via dalla villa di Porto Cervo il 15 gennaio 1992. I rapitori chiesero un riscatto superiore a cinque miliardi di lire. Da quale libro è tratta la serie 177 Giorni – Il rapimento di Farouk? La sceneggiatura è tratta da “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”. Il libro è scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias e pubblicato da Rizzoli nel 1993.

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Fonte: IlSussidiario.net · La tua Fonte · Corriere Style