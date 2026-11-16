di Redazione ZON

In sintesi. Farouk Kassam non era parente di Karim Aga Khan: tra il principe ismailita e la famiglia del bambino, rapito a sette anni nel gennaio 1992 a Porto Cervo dall’Anonima Sarda, non esisteva alcun legame di sangue. La parentela fu smentita dall’entourage dell’Aga Khan e da Fateh Kassam, padre di Farouk.

I punti chiave Farouk Kassam e Karim Aga Khan non avevano alcun legame di sangue.

L’entourage dell’Aga Khan e Fateh Kassam, padre di Farouk, smentirono la parentela.

Farouk Kassam aveva sette anni quando fu portato via da casa a Porto Cervo nel gennaio 1992.

L’Anonima Sarda fu l’autrice del rapimento di Farouk Kassam.

La falsa parentela con Karim Aga Khan portò l’Anonima Sarda a sopravvalutare le disponibilità economiche della famiglia Kassam e a chiedere un riscatto esorbitante.

Farouk Kassam e Karim Aga Khan non erano parenti: tra il principe ismailita e la famiglia del bambino rapito nel gennaio 1992 a Porto Cervo non esisteva alcun legame di sangue. L’entourage dell’Aga Khan e Fateh Kassam, padre di Farouk, smentirono ufficialmente la parentela.

Che rapporto c’era tra l’Aga Khan e la famiglia Kassam

I rapporti tra Karim Aga Khan e la famiglia di Farouk Kassam erano di natura religiosa, professionale e di profonda fiducia. Tra loro c’erano amicizia e stima professionale, ma nessun vincolo di parentela.

Come nacque la voce di una parentela dopo il rapimento

Farouk Kassam aveva sette anni quando, in una fredda sera di gennaio del 1992, fu portato via da casa a Porto Cervo. Il rapimento fu opera dell’Anonima Sarda.

Nei giorni successivi si diffuse la notizia, falsa, di una parentela stretta tra la famiglia Kassam e Karim Aga Khan. L’equivoco fece credere che i genitori del bambino disponessero delle immense ricchezze del principe. Quelle informazioni peggiorarono la situazione e sviarono ulteriormente le indagini.

Perché i rapitori chiesero un riscatto così alto

I genitori di Farouk Kassam stavano bene economicamente, ma non erano ricchi come l’Anonima Sarda credeva. I rapitori portarono via il bambino probabilmente ritenendo la famiglia abbiente.

La falsa parentela con Karim Aga Khan alimentò le speranze dei banditi. L’Anonima Sarda sopravvalutò enormemente le disponibilità economiche dei genitori di Farouk Kassam e chiese un riscatto esorbitante.