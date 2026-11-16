di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì 16 novembre 2026 vanno in onda in TV otto film a tema Natale: cinque su TV8, due su Sky Cinema Romance e uno su Rai Premium. Si parte alle 00:45 con Serendipity su Sky Cinema Romance e si chiude alle 21:20 con Un bacio prima di Natale su Rai Premium.

I punti chiave Il 16 novembre 2026 la TV propone otto film a tema Natale.

TV8 trasmette cinque film natalizi il 16 novembre 2026, tra le 07:50 e le 17:30.

Sky Cinema Romance trasmette due film il 16 novembre 2026: Serendipity alle 00:45 e Last Christmas alle 19:10.

Rai Premium trasmette Un bacio prima di Natale alle 21:20 del 16 novembre 2026.

Rai Premium ha aperto la stagione dei film natalizi il 19 ottobre 2026 con Colpo di fulmine a Natale.

Lunedì 16 novembre 2026 la TV propone otto film a tema Natale: cinque su TV8, due su Sky Cinema Romance e uno su Rai Premium.

Gli otto film di Natale in programma il 16 novembre 2026

Orario Film Canale 00:45 Serendipity – Quando l’amore è magia (2001) Sky Cinema Romance 07:50 #Christmas (2022) TV8 09:40 Una vacanza molto speciale (2019) TV8 13:50 La nostalgia del Natale (2019) TV8 15:40 Fidanzati per Natale (2024) TV8 17:30 Il Natale di Carol (2023) TV8 19:10 Last Christmas (2019) Sky Cinema Romance 21:20 Un bacio prima di Natale (2021) Rai Premium

Cosa raccontano i film di TV8, Sky Cinema Romance e Rai Premium

Su TV8 il primo film natalizio del 16 novembre 2026 è #Christmas (2022), alle 07:50. La protagonista, dopo aver vinto un concorso, deve scegliere se mantenere l’immagine di una famiglia perfetta o svelare la verità su di sé.

Alle 09:40 TV8 trasmette Una vacanza molto speciale (2019). Rebecca deve occuparsi della festa di Natale aziendale e ha come partner il collega rivale Chris.

Alle 13:50 su TV8 va in onda La nostalgia del Natale (2019): Anne teme che la pensione del padre segni la fine delle tradizioni familiari nel Maine. Alle 15:40 tocca a Fidanzati per Natale (2024), in cui Zoe si affida a una rubrica di consigli sentimentali per salvare la propria storia d’amore.

Alle 17:30 TV8 chiude il suo ciclo con Il Natale di Carol (2023). Una pasticcera indipendente raggiunge il compagno per le vacanze e deve vedersela con la madre di lui.

Su Sky Cinema Romance Serendipity – Quando l’amore è magia (2001) è in onda alle 00:45. A New York, durante lo shopping prenatalizio, Jonathan e Sara si incontrano e affidano al caso il loro destino.

Sempre su Sky Cinema Romance, alle 19:10, c’è Last Christmas (2019). Kate lavora in un negozio di decorazioni natalizie a Londra e incontra Tom.

Alle 21:20 Rai Premium trasmette Un bacio prima di Natale (2021). Ethan si risveglia in una vita alternativa in cui è single e amministratore delegato, e con l’aiuto della donna che ama deve riscoprire il significato della famiglia.

Il Natale in TV è partito il 19 ottobre 2026

Rai Premium ha aperto la stagione dei film natalizi lunedì 19 ottobre 2026 con Colpo di fulmine a Natale. Per tradizione, TV8 dedica ai film di Natale una programmazione speciale, pensata per il pubblico che ama il Natale tutto l’anno.

Il calendario di inizio novembre 2026 era già pieno di titoli natalizi. Lunedì 2 novembre La7 Cinema ha programmato Parenti serpenti alle 09:40, TV8 ha proposto Quando penso al Natale alle 16:15 e Rai Premium ha trasmesso Feliz NaviDAD alle 21:20.

Martedì 3 novembre 2026 TV8 ha messo in palinsesto Uno chalet per Natale alle 14:30, Nove ha trasmesso Un Natale da Cenerentola alle 21:30 e Rai Premium ha riproposto Feliz NaviDAD alle 22:55. Mercoledì 4 novembre TV8 ha programmato Un Natale da ricamare alle 14:20.

Le emittenti continuano a comunicare nuove programmazioni natalizie, e le guide ai film di Natale vengono aggiornate di conseguenza.