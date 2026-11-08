Che tempo che fa, 8 novembre 2026: Valentino Rossi e tutti gli ospiti della puntata

di Redazione ZON

In sintesi. Valentino Rossi è tra gli ospiti di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda domenica 8 novembre 2026. Rossi presenta l’autobiografia La mia storia, scritta con Giorgio Terruzzi. Gli altri ospiti includono il cardinale Matteo Zuppi, Gianna Nannini e Vanessa Scalera. Che tempo che fa inizia alle 20:00.

I punti chiave Valentino Rossi presenta l’autobiografia La mia storia, scritta con Giorgio Terruzzi, a Che tempo che fa l’8 novembre 2026.

Che tempo che fa va in onda alle 20:00 dell’8 novembre 2026, dopo Che tempo che farà alle 19:30; Che fuori tempo che fa segue alle 23:00 circa.

Gianna Nannini festeggia 50 anni di successi con il progetto GiannaGold, e il GiannaGold – Celebration Tour – Live 2027 parte a marzo 2027.

Il fuoco che ti porti dentro, film con Vanessa Scalera diretto da Edoardo De Angelis, esce al cinema il 19 novembre 2026.

La puntata di Che tempo che fa dell’1 novembre 2026 è stata seguita da oltre 1.450.000 spettatori.

Attenzione: spoiler. Valentino Rossi è tra gli ospiti di Che tempo che fa, in onda domenica 8 novembre 2026 con Fabio Fazio, per presentare l’autobiografia La mia storia, scritta con Giorgio Terruzzi.

Perché Valentino Rossi è il nome di punta della puntata

Valentino Rossi presenta La mia storia, l’autobiografia scritta a quattro mani con Giorgio Terruzzi. Rossi è l’unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi diverse.

Il palmarès di Valentino Rossi conta sei Mondiali in MotoGP, uno in classe 500, uno in classe 250 e uno in classe 125.

Nella classe regina (500-MotoGP) Rossi ha vinto 89 Gran Premi e ha raccolto 199 podi. In tutte le classi i podi sono 235, e Rossi è il vincitore più longevo tra tutte le classi.

Tutti gli ospiti di Che tempo che fa l’8 novembre 2026

Il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ha annunciato per l’8 novembre 2026 questi ospiti:

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, con il libro L’infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale (EDB).

Valentino Rossi, con l’autobiografia La mia storia.

Gianna Nannini, che festeggia 50 anni di successi con il progetto GiannaGold.

Vanessa Scalera, protagonista de Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis.

Corrado Formigli, con il saggio Silenzio stampa.

Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per i Giorni della Ricerca AIRC.

Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Mara Maionchi.

Orietta Berti.

Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera.

Massimo Giannini, editorialista de laRepubblica.

Cecilia Sala.

Cosa presentano Nannini, Scalera e Formigli

Gianna Nannini porta GiannaGold: l’album omonimo, un libro fotografico con lo stesso titolo e il GiannaGold – Celebration Tour – Live 2027. La tournée tocca i palasport italiani ed europei e parte a marzo 2027.

Il fuoco che ti porti dentro, con Vanessa Scalera, esce al cinema il 19 novembre 2026. Il film è tratto dal romanzo di Antonio Franchini, vincitore del Premio Campiello. Al Festival di Venezia 2026 Scalera ha vinto il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione femminile.

Il saggio Silenzio stampa di Corrado Formigli arriva nelle librerie il 10 novembre 2026.

A che ora inizia Che tempo che fa e su quale canale

La quinta puntata si divide in tre appuntamenti, con questi orari:

Programma Orario Che tempo che farà 19:30 Che tempo che fa 20:00 Che fuori tempo che fa 23:00 circa

Sul canale le fonti non concordano: una indica TV8 e discovery+, un’altra indica NOVE.

Quanti spettatori ha fatto la puntata dell’1 novembre 2026

La puntata dell’1 novembre 2026 di Che tempo che fa è stata seguita da oltre 1.450.000 spettatori. I picchi hanno superato 1.620.000 spettatori, pari al 9% di share.

Che tempo che fa è il terzo programma più visto della domenica sera. Sui social ha totalizzato 15 milioni di visualizzazioni e 400.000 interazioni, ed è stato il programma più social della domenica sera.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Che tempo che fa l’8 novembre 2026? Gli ospiti annunciati sono dodici, tra cui Valentino Rossi, il cardinale Matteo Zuppi, Gianna Nannini, Vanessa Scalera e Corrado Formigli. Ci sono anche Franco Locatelli, Roberto Burioni, Mara Maionchi, Orietta Berti, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala. A che ora inizia Che tempo che fa l’8 novembre 2026? Che tempo che fa inizia alle 20:00. Alle 19:30 va in onda Che tempo che farà, mentre Che fuori tempo che fa inizia alle 23:00 circa. Su quale canale va in onda Che tempo che fa? Le fonti non concordano sul canale. Una indica TV8 e discovery+, un’altra indica NOVE. Quale libro presenta Valentino Rossi a Che tempo che fa? Valentino Rossi presenta l’autobiografia La mia storia, scritta a quattro mani con Giorgio Terruzzi. Rossi è l’unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi diverse. Quanti spettatori ha fatto Che tempo che fa l’1 novembre 2026? La puntata dell’1 novembre 2026 di Che tempo che fa è stata seguita da oltre 1.450.000 spettatori. I picchi hanno superato 1.620.000 spettatori, pari al 9% di share.

Immagine di repertorio

Fonte: Style Magazine · Marida Caterini