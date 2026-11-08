Alex Belli eliminato dal GF Vip: cosa dice il post «To be continued»

di Redazione ZON

In sintesi. Alex Belli, attore, è stato eliminato dal Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026, dopo aver perso il televoto contro Andreas Müller e Valeria Marini. Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio che si chiude con «TO BE CONTINUED», senza aggiungere dettagli sul significato del testo.

I punti chiave Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026 dopo aver perso il televoto contro Andreas Müller e Valeria Marini.

Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio che si chiude con «TO BE CONTINUED».

Nella sedicesima puntata, condotta da Ilary Blasi, Alex Belli ha rifiutato di fermarsi tra gli ex concorrenti a commentare la Casa.

Secondo il sito La tua Fonte, c’è chi sospetta che l’uscita di Alex Belli sia stata voluta dall’attore stesso; per ora sono interpretazioni, non conferme.

Dopo la puntata di lunedì 2 novembre 2026, Alex Belli ha annunciato quattro giorni di sciopero della fame, in risposta all’accusa di tenere per sé le provviste.

Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026, dopo aver perso il televoto contro Andreas Müller e Valeria Marini. Il 7 novembre 2026 l’attore ha pubblicato su X un messaggio che si chiude con «TO BE CONTINUED».

Che cosa ha scritto Alex Belli dopo l’eliminazione

Il testo pubblicato da Alex Belli su X è questo:

«Il sipario è calato… o è un’illusione? Ho lasciato lo studio, non la scena. Un numero di telefono… e le maschere hanno iniziato a parlare. Ora vedo TUTTO. Ascolto TUTTI. C’è chi crede di aver scritto il finale… Ma il vero colpo di scena? TO BE CONTINUED…»

Alex Belli non ha aggiunto altri dettagli sul significato di queste parole.

Come Alex Belli ha lasciato lo studio del GF Vip

Nella sedicesima puntata, condotta da Ilary Blasi, Alex Belli ha rifiutato di fermarsi tra gli ex concorrenti a commentare gli sviluppi della Casa. Ha salutato con una battuta diventata virale: «Vuoi qualcosa che non sia scontato, Ilary? Esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata».

In auto con Ilary Blasi, Alex Belli ha raccontato di aver lasciato diversi bigliettini ai concorrenti. Uno, ha detto, era speciale e destinato a Valeria Marini.

Che cosa potrebbe nascondere il messaggio

Il messaggio cita un numero di telefono, le «maschere» che hanno iniziato a parlare e un finale ancora da scrivere. Alcuni siti lo leggono come il segnale che l’avventura di Alex Belli con il programma non sia chiusa. Per ora sono interpretazioni, non conferme.

Secondo il sito La tua Fonte, c’è chi sospetta che l’uscita sia stata voluta dallo stesso Alex Belli. Lo stesso sito ricorda che i sondaggi lo davano tra i favoriti di quel televoto e che l’attore aveva fatto intendere prima della puntata di essere certo di uscire. Anche il numero di cellulare reso noto da Alex Belli viene letto dal sito come un indizio di un «colpo di scena» fuori dalla Casa.

Le reazioni del pubblico e i giorni prima dell’eliminazione

L’eliminazione di Alex Belli ha diviso il pubblico. Selvaggia Lucarelli ha espresso contrarietà, mentre l’attrice Jessica Morlacchi ha scritto sui social: «Assolutamente non doveva uscire Alex». Stefania Orlando, Tina Cipollari e Francesco Oppini hanno giudicato l’uscita ingiusta.

Nella Casa Alex Belli era stato protagonista di un altro episodio acceso. Dopo la puntata di lunedì 2 novembre 2026, alcuni coinquilini lo hanno accusato di tenere per sé le provviste. Alex Belli ha risposto annunciando lo sciopero della fame: «Faccio quattro giorni senza mangiare!».

Domande frequenti Quando è stato eliminato Alex Belli dal GF Vip? Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026. Ha perso il televoto contro Andreas Müller e Valeria Marini, nella sedicesima puntata condotta da Ilary Blasi. Cosa ha scritto Alex Belli su X dopo l’eliminazione? Il 7 novembre 2026 Alex Belli ha pubblicato su X un messaggio che inizia con «Il sipario è calato… o è un’illusione?» e si chiude con «TO BE CONTINUED…». Il testo cita un numero di telefono, le «maschere» che hanno iniziato a parlare e un finale ancora da scrivere. Alex Belli non ha aggiunto altri dettagli sul significato. Alex Belli tornerà al Grande Fratello Vip? Non c’è nessuna conferma. Alcuni siti leggono il messaggio «TO BE CONTINUED» come il segnale che l’avventura di Alex Belli con il programma non sia chiusa, ma per ora sono solo interpretazioni. Come ha lasciato lo studio Alex Belli? Nella sedicesima puntata Alex Belli ha rifiutato di fermarsi tra gli ex concorrenti a commentare la Casa. Ha salutato Ilary Blasi con la frase «Esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata», diventata virale. Perché Alex Belli aveva annunciato lo sciopero della fame? Dopo la puntata di lunedì 2 novembre 2026, alcuni coinquilini hanno accusato Alex Belli di tenere per sé le provviste. Alex Belli ha risposto annunciando quattro giorni senza mangiare.