GF Vip, il 30 ottobre 2026 si sceglie il primo finalista: Marina La Rosa favorita nei sondaggi

di Redazione ZON

In sintesi. Il Grande Fratello Vip 2026 sceglie il primo finalista venerdì 30 ottobre 2026, nella quattordicesima puntata in onda alle 22 su Canale 5 con Ilary Blasi. Sei concorrenti sono al televoto: il più votato va in finale, il meno votato diventa il secondo candidato alla prossima eliminazione. Nei sondaggi online Marina La Rosa è favorita con il 41,04%.

I punti chiave Il Grande Fratello Vip 2026 elegge il primo finalista venerdì 30 ottobre 2026, alle 22 su Canale 5.

I sei concorrenti al televoto del 30 ottobre 2026 sono Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia.

Nei sondaggi online Marina La Rosa ha il 41,04% delle preferenze, Alex Belli il 22,80% e Piera Meloni, ultima, il 3,58%.

Nel televoto del 30 ottobre 2026 il concorrente più votato del Grande Fratello Vip 2026 va in finale, il meno votato diventa il secondo candidato alla prossima eliminazione.

Alex Belli ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026 ed è stato trattenuto da Valeria Marini.

Il Grande Fratello Vip 2026 elegge il primo finalista venerdì 30 ottobre 2026, nella quattordicesima puntata in onda alle 22 su Canale 5. Nei sondaggi online Marina La Rosa è nettamente favorita, con il 41,04% delle preferenze.

Chi si gioca il primo posto in finale al GF Vip

I concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip 2026 sono sei: Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Il verdetto arriva nella diretta di venerdì 30 ottobre 2026, condotta da Ilary Blasi.

Il meccanismo del televoto del 30 ottobre 2026 ha due esiti. Il concorrente più votato diventa il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026. Il meno votato diventa il secondo candidato alla prossima eliminazione.

In studio, accanto a Ilary Blasi, siedono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le anticipazioni non indicano chi finirà in nomination né se nella puntata del 30 ottobre 2026 è prevista un’eliminazione diretta.

Cosa dicono i sondaggi sul televoto per la finale

Secondo i sondaggi online circolati prima della puntata del 30 ottobre 2026, Marina La Rosa stacca Alex Belli di oltre 18 punti. Piera Meloni è ultima e rischia di diventare la seconda candidata all’eliminazione. Le percentuali non hanno valore ufficiale: decide solo il televoto.

Concorrente Preferenze nei sondaggi online Marina La Rosa 41,04% Alex Belli 22,80% Federica Morello 18,65% Alessandro Roncaccia 8,79% Jonathan Kashanian 5,13% Piera Meloni 3,58%

Le tensioni nella casa che arrivano in puntata

Alex Belli è stato al centro di più scontri nei giorni prima della diretta del 30 ottobre 2026. Dopo i confronti con Alessandro Roncaccia e con Varsi, l’attore ha attaccato Marina La Rosa: «Da quando è diventata una suoretta, non mi diverte più». E ancora: «lei è un pappagallo, lei prende cose e te le ripete».

Alex Belli ha anche minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. A trattenerlo è stata Valeria Marini, che pur ammettendo che l’attore aveva esagerato lo ha difeso: «Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, è un artista».

In un altro sfogo Alex Belli ha spiegato: «non è che non ero vero prima, ero col freno a mano tirato». Valeria Marini, intanto, vive un isolamento crescente da parte di alcune concorrenti: Marina La Rosa, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, con cui ha avuto diversi scontri.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026 va in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e il venerdì, dopo una partenza con le puntate del giovedì e del sabato. La casa si segue anche ogni giorno con questi appuntamenti:

Canale 5 alle 13.35;

Italia 1 alle 13 e alle 18.50;

La5 (canale 30) alle 12;

Mediaset Extra (canale 55) con il Rewind alle 6 e i Live dalle 9 alle 0.15;

sito grandefratello.mediaset.it e profili social del programma, con diretta 24 ore su 24.

L’esito del televoto si conoscerà nella diretta del 30 ottobre 2026; la puntata successiva in prima serata è prevista di lunedì, secondo la programmazione settimanale.

Domande frequenti Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026? Il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026 viene scelto con il televoto nella puntata di venerdì 30 ottobre 2026 su Canale 5. Secondo i sondaggi online, non ufficiali, la favorita è Marina La Rosa con il 41,04% delle preferenze. Chi è al televoto al GF Vip il 30 ottobre 2026? Al televoto del Grande Fratello Vip 2026 del 30 ottobre 2026 ci sono sei concorrenti: Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Il più votato diventa il primo finalista, il meno votato il secondo candidato alla prossima eliminazione. Chi rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip secondo i sondaggi? Secondo i sondaggi online circolati prima della puntata del 30 ottobre 2026, Piera Meloni è ultima con il 3,58% e rischia di diventare la seconda candidata all’eliminazione del Grande Fratello Vip 2026. Le percentuali dei sondaggi non hanno valore ufficiale: decide solo il televoto. A che ora va in onda il Grande Fratello Vip venerdì 30 ottobre 2026? La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda venerdì 30 ottobre 2026 alle 22 su Canale 5. La conduce Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in streaming? Il Grande Fratello Vip 2026 si segue in diretta 24 ore su 24 sul sito grandefratello.mediaset.it e sui profili social del programma. Su Mediaset Extra, canale 55, vanno in onda il Rewind alle 6 e i Live dalle 9 alle 0.15.