Doc 4, anticipazioni del 5 novembre: morti per morfina e una bomba in Medicina Interna

di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 5 novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione la sesta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 4, con gli episodi «Fare i conti» e «Anelli». Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e Giulia Giordano sembrano vicini alla verità sulle morti per morfina. Intanto un uomo armato di bomba prende in ostaggio Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano.

I punti chiave La sesta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 4 va in onda su Rai 1 giovedì 5 novembre 2026 in prima visione.

La sesta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 4 comprende l’episodio 11, «Fare i conti», e l’episodio 12, «Anelli».

Nell’episodio «Fare i conti» Andrea Fanti e la primaria Giulia Giordano sembrano vicini alla verità sulle morti per morfina.

Nell’episodio «Anelli» un uomo armato di bomba prende in ostaggio il reparto di Medicina Interna e il Policlinico Ambrosiano viene evacuato.

La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani conta 16 episodi divisi in 8 prime serate, in onda ogni giovedì su Rai 1 dal 1° ottobre 2026.

Attenzione: spoiler. Giovedì 5 novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione la sesta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 4. La serata comprende gli episodi «Fare i conti» e «Anelli», con il reparto di Medicina Interna travolto da un’emergenza.

Cosa succede nell’episodio «Fare i conti»

Nell’undicesimo episodio di Doc – Nelle Tue Mani 4 arriva in reparto un paziente con crisi epilettiche. Il caso mette in luce le difficoltà di Martina. La dottoressa non riesce però a chiedere aiuto ad Andrea Fanti, il Doc interpretato da Luca Argentero, né a Riccardo.

Damiano continua a fare turni in una clinica privata e cerca in ogni modo di evitare Giulia Giordano, la primaria. Una paziente in condizioni gravi lo costringe però a rivolgersi proprio a lei. Nello stesso momento Giulia Giordano e Andrea Fanti sembrano vicini alla verità sulle morti per morfina.

Perché l’episodio «Anelli» cambia il ritmo della stagione

Nel dodicesimo episodio di Doc – Nelle Tue Mani 4 un uomo armato di bomba prende in ostaggio Medicina Interna. L’uomo minaccia di far esplodere l’intero Policlinico se sua moglie non verrà curata. L’ospedale viene evacuato e la Polizia assume il controllo del reparto.

I medici del Policlinico Ambrosiano devono trovare in fretta una diagnosi per la donna. Intanto Andrea Fanti cerca di portare avanti le indagini sull’operato di Campigli. Le anticipazioni avvertono che il peso di tutte queste pressioni rischia di costare caro al protagonista.

Episodio Titolo Al centro della trama 4×11 Fare i conti Le difficoltà di Martina, Damiano e la clinica privata, la pista delle morti per morfina 4×12 Anelli Ostaggio con bomba in Medicina Interna, evacuazione, indagine su Campigli

Come è strutturata la quarta stagione di Doc

La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani segna il ritorno della serie su Rai 1 dopo due anni di assenza. Gli episodi sono sedici, divisi in otto prime serate. La messa in onda è iniziata il 1° ottobre 2026 e prosegue ogni giovedì.

La serie è ambientata nel reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Il protagonista è Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero.

Cosa succede dopo la sesta puntata

Dopo la serata del 5 novembre 2026 alla quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani restano due prime serate, per un totale di quattro episodi. Le anticipazioni della settima puntata non sono ancora state diffuse. L’orario esatto di inizio della sesta puntata non è stato comunicato nel materiale disponibile.

Domande frequenti Quando va in onda la sesta puntata di Doc 4? La sesta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 4 va in onda in prima visione su Rai 1 giovedì 5 novembre 2026. L’orario esatto di inizio non è stato comunicato nel materiale disponibile. Cosa succede in Doc 4 il 5 novembre? Il 5 novembre 2026 Rai 1 trasmette gli episodi «Fare i conti» e «Anelli» di Doc – Nelle Tue Mani 4. Andrea Fanti e Giulia Giordano sembrano vicini alla verità sulle morti per morfina. Un uomo armato di bomba prende in ostaggio il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano e minaccia di far esplodere l’ospedale se sua moglie non verrà curata. Quanti episodi ha Doc Nelle Tue Mani 4? La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani ha 16 episodi, divisi in 8 prime serate su Rai 1. La messa in onda è iniziata il 1° ottobre 2026 e prosegue ogni giovedì. Quante puntate mancano alla fine di Doc 4 dopo il 5 novembre? Dopo la sesta puntata del 5 novembre 2026, alla quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani restano 2 prime serate su Rai 1, per un totale di 4 episodi. Le anticipazioni della settima puntata non sono ancora state diffuse. Chi interpreta Doc nella serie di Rai 1? Nella serie di Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani il protagonista Andrea Fanti, detto Doc, è interpretato da Luca Argentero. La serie è ambientata nel reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano.