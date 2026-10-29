Doc – Nelle tue mani 4, anticipazioni del 29 ottobre 2026: Andrea Fanti scavalca Giulia per una paziente senza speranze

di Redazione ZON

In sintesi. Nel doppio appuntamento di Doc – Nelle tue mani 4 in onda su Rai 1 il 29 ottobre 2026, il professor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, va contro Giulia e dispone il ricovero urgente di una giovane paziente colpita da sindrome dello scafandro. Andrea Fanti riceve un’offerta inattesa, mentre la dottoressa Claudia deve decidere se rivelare la verità a Damiano.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani 4 va in onda su Rai 1 il 29 ottobre 2026 con un doppio appuntamento, cioè due episodi nella stessa serata.

Nel secondo episodio della serata, intitolato «Ciglia», Andrea Fanti dispone contro il parere di Giulia il ricovero urgente di una giovane paziente colpita da sindrome dello scafandro (locked-in syndrome).

Nella puntata del 29 ottobre 2026 Andrea Fanti riceve un’offerta inattesa, di cui non sono stati rivelati né il mittente né il contenuto.

In Doc – Nelle tue mani 4 la dottoressa Claudia assiste a una scena compromettente e deve decidere se rivelare la verità a Damiano.

Le anticipazioni del 29 ottobre 2026 citano un «errore di Giulia» che scuote il Policlinico Ambrosiano, senza specificare in cosa consista.

Attenzione: spoiler. Il doppio appuntamento con Doc – Nelle tue mani 4 del 29 ottobre 2026 su Rai 1 mette Andrea Fanti e Giulia di nuovo l’uno contro l’altra, tra un errore di Giulia, una decisione clinica azzardata e un’offerta di lavoro inattesa.

La fiction è ambientata nel Policlinico Ambrosiano. Luca Argentero interpreta il protagonista, il professor Andrea Fanti. Nella quarta stagione il rapporto professionale tra Andrea Fanti e Giulia è già fragile, e gli episodi del 29 ottobre 2026 lo mettono ancora più alla prova.

Andrea Fanti scavalca Giulia per una paziente senza speranze

Il secondo episodio della serata di Doc – Nelle tue mani 4 si intitola «Ciglia». Andrea Fanti prende una decisione autonoma e va apertamente contro Giulia: dispone il ricovero urgente di una giovane paziente per la quale sembrano non esserci più speranze.

La paziente dell’episodio «Ciglia» è colpita dalla sindrome dello scafandro, nota anche come locked-in syndrome. Si tratta di una condizione neurologica gravissima: la persona resta cosciente ma non riesce a muoversi né a comunicare. La scelta di Andrea Fanti riaccende lo scontro con Giulia.

Le anticipazioni diffuse parlano anche di un «errore di Giulia» destinato a scuotere l’Ambrosiano. In cosa consista quell’errore non è stato reso noto, così come non è chiaro se sia collegato al caso della giovane paziente.

L’offerta che può cambiare il destino di Andrea Fanti

Nella puntata del 29 ottobre 2026 Andrea Fanti riceve un’offerta inaspettata. Secondo le anticipazioni, la proposta è in grado di rimescolare le carte e di incrinare ancora di più il rapporto con Giulia. Chi faccia l’offerta e che cosa preveda non è stato rivelato.

Il dilemma di Claudia: dire o non dire la verità a Damiano

In Doc – Nelle tue mani 4 c’è spazio anche per Claudia. La dottoressa assiste a una scena compromettente e si ritrova davanti a un dilemma morale: rivelare o no la verità a Damiano. Il contenuto della scena non è stato anticipato.

Cosa resta da scoprire dopo il doppio appuntamento

Le anticipazioni sulla serata del 29 ottobre 2026 lasciano aperte tre domande: quale sia l’errore di Giulia, quale offerta abbia ricevuto Andrea Fanti e se Claudia parlerà con Damiano. L’orario di messa in onda e il titolo del primo dei due episodi non sono stati comunicati nel materiale disponibile.

Domande frequenti Cosa succede in Doc – Nelle tue mani 4 il 29 ottobre 2026? Nel doppio appuntamento di Doc – Nelle tue mani 4 del 29 ottobre 2026 su Rai 1 Andrea Fanti va contro Giulia e dispone il ricovero urgente di una giovane paziente data per spacciata. Andrea Fanti riceve anche un’offerta inattesa, mentre Claudia deve decidere se dire la verità a Damiano. Come si intitola l’episodio di Doc – Nelle tue mani 4 del 29 ottobre 2026? Il secondo episodio della serata del 29 ottobre 2026 di Doc – Nelle tue mani 4 si intitola «Ciglia». Il titolo del primo dei due episodi non è stato comunicato nel materiale disponibile. Di cosa soffre la paziente di Doc nell’episodio Ciglia? Nell’episodio «Ciglia» di Doc – Nelle tue mani 4 la giovane paziente è colpita dalla sindrome dello scafandro, nota anche come locked-in syndrome. Si tratta di una condizione neurologica gravissima in cui la persona resta cosciente ma non riesce a muoversi né a comunicare. Chi interpreta Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani? Il professor Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani, è interpretato da Luca Argentero. La fiction di Rai 1 è ambientata nel Policlinico Ambrosiano. A che ora va in onda Doc – Nelle tue mani 4 il 29 ottobre 2026? L’orario di messa in onda della puntata di Doc – Nelle tue mani 4 del 29 ottobre 2026 su Rai 1 non è stato comunicato nel materiale disponibile. È noto soltanto che la serata prevede un doppio appuntamento.