Ascolti tv 28 ottobre 2026: Tale e quale show supera il 20%, Il Volo si ferma al 16%

di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 28 ottobre 2026 Tale e quale show, il varietà di Carlo Conti su Rai1, ha vinto la prima serata con 2.695.000 spettatori e il 20,23% di share secondo i dati Auditel. Il Volo – Uno per tutti su Canale 5, alla terza e ultima puntata, si è fermato a 1.856.000 spettatori e al 16,00%.

Aggiornamenti Aggiornamento del 29/10/2026 alle 15:08 Aggiornamento del 29 ottobre 2026. Secondo Super Guida TV, la puntata di Il Volo – Uno per tutti andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 era la terza e ultima dello show musicale di Canale 5. La sfida del mercoledì con Tale e quale show, arrivato alla sesta puntata, si chiude quindi qui. La stessa fonte attribuisce a 4 Ristoranti su Tv8 313.000 spettatori e il 2,3%, contro i 409.000 indicati in tabella. Nell’access prime time del 28 ottobre Affari Tuoi su Rai1 ha raccolto 4.333.000 spettatori (22,3%) e La Ruota della Fortuna su Canale 5 4.049.000 spettatori (21%).

I punti chiave Tale e quale show su Rai1 ha raccolto 2.695.000 spettatori e il 20,23% di share mercoledì 28 ottobre 2026. Una seconda fonte riporta il 20,32%.

Il Volo – Uno per tutti su Canale 5 ha raccolto 1.856.000 spettatori e il 16,00% di share mercoledì 28 ottobre 2026.

Il Volo – Uno per tutti ha guadagnato quattro decimi di punto di share rispetto alla puntata precedente.

Chi l’ha visto? su Rai3 ha raccolto 1.019.000 spettatori e il 7,11% di share mercoledì 28 ottobre 2026.

Selma, nei panni di Dionne Warwick, ha vinto la puntata di Tale e quale show del 28 ottobre 2026 davanti al comico Andrea Perroni.

Mercoledì 28 ottobre 2026 Tale e quale show ha vinto la prima serata con 2.695.000 spettatori su Rai1. Il Volo – Uno per tutti su Canale 5 si è fermato a 1.856.000 spettatori, con un distacco di 839.000.

Quanto ha guadagnato Tale e quale show sul Volo

Il programma condotto da Carlo Conti ha ottenuto, secondo i dati Auditel, una quota di share superiore al 20%. Le fonti riportano due valori diversi: 20,23% e 20,32%. Il dato sugli spettatori invece coincide: 2.695.000.

Lo show musicale dei tre cantanti de Il Volo ha raccolto il 16,00% di share su Canale 5. Rispetto alla puntata precedente il programma ha guadagnato quattro decimi di punto di share, restando quasi stabile negli spettatori. Il valore preciso della settimana prima non è stato reso noto.

Per Il Volo – Uno per tutti è un’altra sconfitta nella sfida del mercoledì contro Rai1, malgrado un parterre di ospiti definito di alto livello. I nomi degli ospiti della puntata non compaiono nel materiale disponibile.

Chi ha vinto la puntata di Tale e quale show del 28 ottobre

Nella gara interna di Tale e quale show del 28 ottobre 2026 ha vinto Selma, che ha interpretato Dionne Warwick. Selma ha superato al fotofinish il comico Andrea Perroni. La puntata è andata in onda in diretta su Rai1 ed è disponibile su RaiPlay.

Gli ascolti di tutte le reti nella prima serata del 28 ottobre

Alle spalle della sfida tra Rai1 e Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai3 ha superato il milione di spettatori. Una giornata particolare su La7 si è avvicinata alla stessa soglia. Patù – La passione delle idee su Rai2 ha chiuso la classifica dei canali principali con 305.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e quale show 2.695.000 20,23% Canale 5 Il Volo – Uno per tutti 1.856.000 16,00% Rai3 Chi l’ha visto? 1.019.000 7,11% La7 Una giornata particolare 958.000 6,12% Italia 1 The lost city 790.000 4,87% Nove Il tavolo di Che tempo che fa 529.000 3,36% Rete 4 È sempre Cartabianca 483.000 4,14% Tv8 4 Ristoranti 409.000 2,46% Rai2 Patù – La passione delle idee 305.000 2,02%

Alcune percentuali di share degli ascolti del 28 ottobre 2026 differiscono di pochi centesimi tra le fonti. Per Rete 4 circola anche il 4,13%, per La7 il 6,10%, per Rai1 il 20,32%. In tabella sono riportati i valori della fonte principale.

Il talk di Bianca Berlinguer su Rete 4 ha raccolto meno della metà degli spettatori di Chi l’ha visto? su Rai3. Il programma di Fabio Fazio sul Nove ha chiuso con 529.000 spettatori.

Quando si rinnova la sfida tra Rai1 e Canale 5

Tale e quale show va in onda ogni mercoledì sera su Rai1, nello stesso slot in cui Canale 5 programma Il Volo – Uno per tutti. La data della prossima puntata non è indicata nel materiale disponibile, così come gli ospiti attesi nei due programmi.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv del 28 ottobre 2026? Mercoledì 28 ottobre 2026 ha vinto la prima serata Tale e quale show su Rai1, con 2.695.000 spettatori e il 20,23% di share. Il Volo – Uno per tutti su Canale 5 si è fermato a 1.856.000 spettatori e al 16,00%. Quanto share ha fatto Il Volo Uno per tutti il 28 ottobre? Il Volo – Uno per tutti su Canale 5 ha ottenuto il 16,00% di share e 1.856.000 spettatori mercoledì 28 ottobre 2026. Rispetto alla puntata precedente il programma ha guadagnato quattro decimi di punto di share. Chi ha vinto Tale e quale show il 28 ottobre 2026? La puntata di Tale e quale show del 28 ottobre 2026 su Rai1 è stata vinta da Selma, che ha interpretato Dionne Warwick. Selma ha superato al fotofinish il comico Andrea Perroni. Quanti spettatori ha fatto Chi l’ha visto il 28 ottobre 2026? Chi l’ha visto? su Rai3 ha raccolto 1.019.000 spettatori e il 7,11% di share mercoledì 28 ottobre 2026. È stato il terzo programma più visto della prima serata, dietro Tale e quale show su Rai1 e Il Volo – Uno per tutti su Canale 5. Quando va in onda Tale e quale show? Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, va in onda il mercoledì sera su Rai1. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.