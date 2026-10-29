Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026: Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini, ecco tutte le imitazioni

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026, in onda su Rai 1 intorno alle 21.45 con Carlo Conti, Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini davanti alla stessa giurata, che sui social ha detto di non stare bene. Sul palco salgono altri undici concorrenti. I giurati ospiti sono Andrea Delogu e Sergio Friscia.

I punti chiave Tale e Quale Show va in onda il 28 ottobre 2026 su Rai 1 intorno alle 21.45, dopo Affari Tuoi.

Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini, che fa parte della giuria fissa di Tale e Quale Show.

Elettra Lamborghini ha comunicato sui social di non sentirsi bene. Non ci sono conferme di un suo addio alla giuria.

Nella puntata del 28 ottobre 2026 si esibiscono 12 concorrenti in 11 esibizioni: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli gareggiano in coppia.

Andrea Delogu e Sergio Friscia affiancano come giurati ospiti Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini.

Attenzione: spoiler. La puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 su Rai 1 ruota attorno a Elettra Lamborghini. La giurata ha detto sui social di non stare bene, e in gara la concorrente Jasmine Carrisi la imiterà davanti a lei.

Perché si parla di Elettra Lamborghini prima della diretta

Nei giorni precedenti la puntata del 28 ottobre 2026, Elettra Lamborghini ha comunicato sui social di non sentirsi bene. Non ha reso pubblici altri dettagli, e il materiale disponibile non chiarisce se in diretta tornerà sull’argomento.

Online qualcuno ha ipotizzato un addio anticipato di Elettra Lamborghini alla giuria di Tale e Quale Show. Si tratta di una supposizione: non esiste alcuna conferma da parte della Rai, della produzione o della diretta interessata.

Il secondo motivo di attesa riguarda Cristiano Malgioglio. Tra il giurato e Elettra Lamborghini ci sono state tensioni nelle ultime settimane, e nella puntata del 28 ottobre 2026 potrebbe esserci un confronto. Le anticipazioni non spiegano l’origine dei dissapori né se il chiarimento ci sarà davvero.

Chi imiteranno i concorrenti nella puntata del 28 ottobre

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, con l’obiettivo di strappare il punteggio pieno proprio alla giuria di cui fa parte la cantante imitata. Insieme a lei salgono sul palco del programma condotto da Carlo Conti altri undici concorrenti, due dei quali in coppia.

Concorrente Personaggio da imitare Jasmine Carrisi Elettra Lamborghini Maddalena Corvaglia Fiordaliso Roberta Morise Bonnie Tyler Paola Perego Max Pezzali Anna Pettinelli Gloria Estefan Selma Dionne Warwick Stefano Meloccaro Fiorello Max Paiella Jovanotti Andrea Perroni Amedeo Minghi Vladimir Randazzo Tony Hadley Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Dracula e Morticia

Le sfide più impegnative sulla carta sono quelle con un personaggio lontano dal concorrente. Paola Perego deve trasformarsi in Max Pezzali, mentre Anna Pettinelli affronta Gloria Estefan. Roberta Morise, con Bonnie Tyler, cerca invece conferme dopo le puntate precedenti.

Chi siede in giuria e quando va in onda

La giuria fissa di Tale e Quale Show è composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Nella puntata del 28 ottobre 2026 Carlo Conti accoglie due giurati ospiti: Andrea Delogu e Sergio Friscia.

Tale e Quale Show va in onda il 28 ottobre 2026 su Rai 1 intorno alle 21.45, subito dopo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Le condizioni di Elettra Lamborghini e l’eventuale confronto con Cristiano Malgioglio si scopriranno soltanto durante la diretta.

Domande frequenti Chi imita Jasmine Carrisi a Tale e Quale Show il 28 ottobre? Nella puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini. La cantante imitata siede nella giuria fissa del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Chi sono i giurati ospiti di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026? I giurati ospiti della puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 sono Andrea Delogu e Sergio Friscia. Affiancano la giuria fissa, composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini lascia Tale e Quale Show? Non esiste alcuna conferma da parte della Rai, della produzione o di Elettra Lamborghini su un addio anticipato alla giuria di Tale e Quale Show. Prima della puntata del 28 ottobre 2026 la cantante ha detto sui social di non sentirsi bene, senza aggiungere altri dettagli. A che ora inizia Tale e Quale Show il 28 ottobre 2026? Il 28 ottobre 2026 Tale e Quale Show va in onda su Rai 1 intorno alle 21.45. Il programma inizia subito dopo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Chi imitano i concorrenti di Tale e Quale Show il 28 ottobre? Nella puntata del 28 ottobre 2026 Paola Perego imita Max Pezzali, Anna Pettinelli Gloria Estefan, Roberta Morise Bonnie Tyler, Stefano Meloccaro Fiorello e Max Paiella Jovanotti. Le altre esibizioni sono Maddalena Corvaglia come Fiordaliso, Selma come Dionne Warwick, Andrea Perroni come Amedeo Minghi e Vladimir Randazzo come Tony Hadley. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si esibiscono in coppia come Dracula e Morticia.